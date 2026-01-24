Barristas de Universitario atacan a serenos de La Molina y desacatan el pedido de no violencia

Antes del inicio del encuentro entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile por la 'Noche Crema', la institución merengue pidió a los hinchas no cometer actos de violencia para evitar que haya personas heridas en un día donde también se organizaba la 'Noche Blanquiazul'. Sin embargo, esto no fue respetado y serenos de La Molina fueron golpeados por barristas cremas, resultando fuertemente heridos.

Serenos de La Molina fueron golpeados por barristas de Universitario previo a la 'Noche Crema'

Cuatro miembros de la Brigada Canina del Serenazgo de La Molina informaron que fueron agredidos por hinchas de Universitario al ser golpeados con piedras del tamaño de un puño en el cruce del jirón Brasil y la avenida Javier Prado alrededor de las 18:00 horas (hora de Perú) del sábado 24 de enero.

Las autoridades del distrito informaron que tres de las cuatro personas que sufrieron el ataque fueron identificadas como José Martínez Coronado, quien tiene un corte en la cabeza, Steven Olano Prado, con un corte en la pierna, y Rubén Sánchez, con un esguince en el pie.

Barristas de Universitario intentaron atacar a motorizado con polo de Alianza Lima

Según las cámaras de videovigilancia, un grupo de barristas de Universitario vio que en la avenida Javier Prado había un motociclista con camiseta de Alianza Lima y por eso fueron a atacarlo.

Minutos después, miembros del Serenazgo de La Molina, acompañados de perros, acudieron al lugar para tratar de defender a la persona que estaba siendo atacada.

Sin embargo, debido al duro momento, estos mismos hinchas comenzaron a atacar a las autoridades en medio del tráfico, por lo que tres serenos resultaron fuertemente heridos.

Al finalizar esta acción, la Policía Nacional del Perú intervino a un cúster que llevaba hinchas al Estadio Monumental con el fin de identificar a los barristas que agredieron a los serenos.