Así reaccionó la prensa chilena tras ver goleada de Universitario a U de Chile: "Para el olvido"

Universitario apabulló a U de Chile por la Noche Crema 2026, por lo que la prensa chilena no tardó en reaccionar y dar fuerte calificativo a los suyos.

Diego Medina
Prensa chilena reacciona al triunfo de Universitario sobre U de Chile.
Prensa chilena reacciona al triunfo de Universitario sobre U de Chile. | Foto: X U de Chile
Universitario de Deportes logró presentarse de gran manera ante su hinchada con una goleada de 3-0 sobre U de Chile en la Noche Crema. Si bien todo es euforia en tienda 'merengue', para el combinado azul es todo lo contrario al recibir fuertes críticas de la prensa de su país. Conoce qué dijeron de este abultado marcador que sufrieron los chilenos en el Estadio Monumental.

Francisco Meneguini, DT de U de Chile, no calló para calificar a Universitario.

Prensa chilena reaccionó ante derrota de U de Chile contra Universitario

Uno de los medios en pronunciarse sobre este hecho fue La Tercera en su sección "El Deportivo", en el que no callaron ante este 3-0 que sufrió U de Chile a manos de Universitario. El último semifinalista de la Copa Sudamericana se perfilaba a ser un duro rival ante los cremas, pero no se halló dentro del campo ante el poderío 'merengue'.

Por si fuera poco, el estreno del DT Francisco Meneguini deja dudas en la afición azul, quien está a pocos días de hacer su debut ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional de Chile y que no encuentra la fórmula para que el cuadro del 'Romántico Viajero' compita contra los rivales de turno.

"Repasa la estrepitosa caída de la U de Paqui Meneghini en la Noche Crema de Universitario de Lima. El nuevo DT de los azules tuvo un debut para el olvido, al caer goleado por el conjunto peruano.", se lee en la portada web de La Tercera.

Universitario vs U de Chile

La Tercera de Chile no calló ante la victoria de Universitario.

Universitario cerró su pretemporada ante U de Chile

Con este 3-0 de Universitario sobre U de Chile, el equipo de Javier Rabanal pone fin a la pretemporada y ahora se alista para lo que será el partido ante ADT en el Estadio Monumental por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Recuerda, que este choque fue programado para el domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas locales.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

