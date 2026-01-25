Prensa chilena se deshizo en elogios por crack de Universitario tras goleada: "Gran calidad"

Universitario presentó a su nuevo plantel a lo grande en la Noche Crema 2026. El tricampeón nacional se estrenó ante un impresionante número de hinchas que se hicieron presentes en el Estadio Monumental de Ate para vivir un maravilloso espectáculo deportivo. Por el lado de los futbolistas demostraron que estuvieron a la altura luego de la goleada 3-0 ante U de Chile y al término del partido, un medio sureño destacó a un jugador del elenco estudiantil.

Prensa chilena elogió a figura de Universitario tras goleada en la Noche Crema 2026

En esta oportunidad, 24 horas Deportes hizo énfasis en la primera jugada del gol que deriva de un centro de José Carabalí, y que finalmente Martín Pérez Guedes logra anotar en el arco del 'Romántico Viajero', después de un rebote. Bajo ese escenario, la prensa chilena se rindió en elogios ante el polifuncional volante por su impecable remate.

"Sería el propio Altamirano que cometería un grave error al no despejar un balón a la entrada al final del primer tiempo, tratando de controlarlo, pero se le iría largo y le quedaría a Martín Pérez Guedes, quien definiría con gran calidad para batir a Toselli", señalaron.

Medio chileno resaltó a jugador de Universitario tras goleada ante U de Chile/Foto: 24 horas Deportes

Por otro lado, ya para la segunda mitad del encuentro, 24 Horas Deportes señaló que los dirigidos por el técnico español Javier Rabanal tuvieron un claro dominio del trámite del partido frente al equipo de Francisco Meneghini.

De hecho, no dudaron en cuestionar que la U de Chile muestre poca reacción sobre el elenco peruano a pesar de ir cayendo en el marcador. Incluso, criticaron la labor de una de sus figuras como Lucas Assadi y hasta fueron tajantes con los refuerzos como Eduardo Vargas y Octavio Rivero que se sumaron al plantel en este mercado de pases 2026.