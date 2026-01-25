Se reveló la millonaria cifra que recaudó Universitario tras el éxito de la Noche Crema

Universitario presentó a su plantel para la temporada 2026 y lo hizo de la mejor manera, ganándole a Universidad de Chile con un contendente 3-0. El equipo de Javier Rabanal hizo un gran partido y ahora espera por su debut en la Liga 1. Alrededor de más de 55 mil hinchas cremas asistieron al Estadio Monumental para alentar a su equipo. Tranquilamente fue la mejor presentación de la temporada en Perú.

Parece que no solo festejaron el triunfo, la dirigencia crema celebró en las oficinas la gran cantidad de ingresos que trajo esta Noche Crema. "La Noche Crema 2026 fue un récord económico brutal para la 'U' : +55.000 hinchas confirmados (TVPerú/Andina), taquilla estimada en MÁS DE 7 MILLONES de soles en un solo día (YouTube virales y reportes 'histórico'), superando los ~1.3M de 2019 y ~3-4M previos. + Ingresos por streaming, sponsors, y TVPerú", reveló Marcelo Bee, abogado especializado en temas deportivos.

Recaudación Noche Crema | Marcelo Bee Sellares

Sí, Universitario recaudó una suma que supera los 7 millones de soles, realmente el apoyo del hincha crema es incondicional. El equipo crema estará más motivado que nunca, más en un año donde tienen el objetivo de ser tetracampeones. Han logrado mantener a gran parte del plantel tricampeón y han sorprendido con varios fichajes sorpresa para seguir liderarndo el torneo peruano.

Ultimo fichaje de Universitario

Sekou Gassama, delantero senegalés, fue el último de los fichajes de la U que llegó al Perú para sumarse a la pretemporada crema. A pesar de eso, fue uno de lo más ovacionados por la hinchada y muchos están confiando en este pedido de Javier Rabanal. Si bien no sumó minutos, lo ideal sería que este listo para jugar en el debut en la Liga 1.

Debut de Universitario en la Liga 1

Universitario tendrá su primer partido por el Torneo Apertura este domingo 01 de febrero a las 6:00 pm (hora peruana). El rival será ADT de Tarma. Los cremas buscarán aprovechar su localía para sumar sus primeros puntos en el inicio de su camino para buscar el tetracampeonato.