Confirmado: Universitario perderá a dos figuras titulares para el inicio de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes se entusiasma para afrontar su debut en la Liga 1 2026, donde enfrentará a ADT por la fecha 1. El equipo de Javier Rabanal tiene como objetivo iniciar con pie derecho y demostrar que son firme candidatos al título. Sin embargo, una noticia remeció los cimientos en tienda crema tras confirmarse que perderán a dos de sus mejores titulares.

Universitario perderá a dos figuras titulares para el inicio de la Liga 1

El equipo de Universitario se viene preparando para afrontar el inicio del torneo local y repetir el gran rendimiento que dejaron en la Noche Crema 2026. No obstante, el periodista Gustavo Peralta preocupó a los hinchas al revelar que dos jugadores importantes no jugarán por varias fechas. Se trata de Williams Rivero y Matías Di Benedetto.

Según indicó Peralta, en el programa 'Hablemos de MAX', ambos jugadores están próximos a poder dar su examen de nacionalización. Sin embargo, los trámites burocráticos se pueden extender por varias semanas, por lo que la dirección deportiva tomó la decisión de que no sean considerados por lo menos las cuatro primeras fechas de la Liga 1.

"Williams Riveros y Matías Di Benedetto, que dan examen este viernes no van a jugar las primeras fechas. Tal vez se pierdan 3 o 4 fechas, porque el proceso puede demorar hasta fines de febrero. Rabanal los hizo jugar porque quería respaldar a los jugadores", fue la información que reveló el citado comunicador.

Esta medida se da porque ambos jugadores se perfilan a poder obtener la nacionalidad peruana y liberar dos cupos de extranjeros en el equipo, lo que le permitirá al club poder inscribir a sus nuevos fichajes. Cabe señalar que si ambos jugadores son inscritos como foráneas, ya no se puede revertir la decisión.

¿Cuándo juega Universitario vs ADT por debut de la Liga 1 2026?

Según la programación, Universitario volverá a las canchas para medirse ante ADT de Tarma este domingo 1 de febrero por la fecha 1 de la Liga 1 2026. Este compromiso se disputará en el Estadio Monumental de Ate y significará el debut oficial de Javier Rabanal y posiblemente de sus fichajes.