Dejó a campeón de Sudamericana y ahora se rinde en elogios ante Universitario: "Espectacular"

El campeón de la Copa Sudamericana dejó su club para firmar por Universitario de Deportes y ahora lo elogia tras la 'Noche Crema' desde el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Se fue de campeón de Copa Sudamericana y ahora elogió a Universitario
Se fue de campeón de Copa Sudamericana y ahora elogió a Universitario | Composición: Líbero
Universitario de Deportes vivió un momento mágico luego de presentar a su plantilla ante sus hinchas desde el Estadio Monumental por la 'Noche Crema'. Sin embargo, quien sí se quedó anonadado por la grandeza del club fue el técnico Javier Rabanal, quien salió de un campeón de la Copa Sudamericana para firmar por el cuadro merengue de cara al 2026.

Javier Rabanal dio contundente advertencia a los fichajes de Universitario

PUEDES VER: Javier Rabanal dio contundente advertencia a los fichajes de Universitario: "Tendrán que..."

Se fue de club campeón de la Copa Sudamericana y ahora elogió a Universitario tras ser presentado en la 'Noche Crema'

Rabanal, quien fue presentado como el flamante técnico de Universitario en la 'Noche Crema', solo tuvo palabras de elogio ante la magnitud de la hinchada crema y cómo alentaron todo el evento para conocer a su equipo del 2026.

Javier Rabanal dejó en claro que, luego de 24 horas de la presentación del plantel principal, todavía no logra asimilar el gran cariño que recibió de los hinchas merengues y catalogó al evento como un espectáculo de primera.

javier rabanal universitario

Javier Rabanal y su publicación en donde elogia a Universitario

"Apenas han pasado 24 horas desde la presentación del equipo y aún no logro asimilar la gran acogida que tanto el equipo como el cuerpo técnico han tenido en el marco de un evento espectacular", mencionó el flamante entrenador.

A pesar de haber estado en un club campeón de la Copa Sudamericana como Independiente del Valle, el actual técnico de Universitario de Deportes quedó impresionado por la gran hinchada del equipo de Ate.

javier rabanal

Javier Rabanal se rindió en elogios ante Universitario de Deportes tras la 'Noche Crema'.

Javier Rabanal es técnico de Universitario

Jesús Rabanal decidió salir de Independiente del Valle a pesar de haber sido campeón de la Liga Ecuatoriana para fichar por Universitario en reemplazo del saliente Jorge Fossati.

Independiente del Valle es campeón de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle logró salir campeón de la Copa Sudamericana en la edición 2022 al vencer por 2 a 0 a Sao Paulo en el Estadio Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

