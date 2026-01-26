Exfigura de Emelec se rinde en elogios ante la hinchada de Universitario: "Fue como estar soñando"

Universitario de Deportes logró brillar ante su hinchada en su presentación, venciendo por 3-0 a la U de Chile. Los cremas lograron mostrar un desempeño sólido y se preparan para el inicio de la Liga 1 2026. Precisamente, un exjugador de Emelec quedó atónito con el clamor de la hinchada y no dudó en halagarlos en sus redes sociales.

Exfigura de Emelec se rinde en elogios ante la hinchada de Universitario

Uno de los jugadores que tuvieron acción en la Noche Crema fue Caín Fara, uno de los refuerzos de los cremas para esta temporada y que ha venido dejando grandes sensaciones en la pretemporada. El defensa argentino tiene la obligación de responder en la cancha y afronta uno de los retos más grandes de su carrera.

Precisamente, luego de haber sido presentado ante más de 60 mil personas, el zaguero de 31 años no dudó en expresar, mediante su cuenta de Instagram, su enorme admiración ante la hinchada de Universitario por el gran recibimiento que le dieron en el Estadio Monumental, catalogándolo como si se tratase de un sueño.

Caín Fara halagó a la hinchada de Universitario tras la Noche Crema. Foto: Caín Fara/IG

"Anoche viví algo muy difícil de explicar con palabras. Hubo varios momentos en los que sentí un nudo en la garganta, donde se me cruzó todo por la cabeza: el camino recorrido, lo vivido en este último año y medio, todo lo que deseé este momento, este escenario. Fue como estar soñando despierto. La locura de la gente, la energía, el mundo Universitario, su identidad, su ADN", inició el jugador en su mensaje.

Del mismo modo, sobre el final de su pronunciamiento, Fara agradeció a los hinchas y al club por haberle permitido vivir una de las noches más mágicas de su carrera. Además, expresó su ansiedad porque empiece el campeonato.

"No sé si existen las palabras justas para describir lo que sentí, pero sí sé que fue algo mágico y que me voy a llevar conmigo para toda la vida. Gracias a la gente, al club, a mis compañeros y a todo lo que hace posible vivir noches así. Que sea el comienzo de un año lleno de éxitos juntos", sentenció.

Caín Fara y su paso por Emelec

Caín Fara sumó una experiencia clave en su carrera durante la temporada 2023 con Emelec de Ecuador. El defensor argentino disputó un total de 18 partidos oficiales entre la LigaPro y la Copa Sudamericana, certamen en el que incluso logró anotar un gol, consolidando uno de sus mejores años. Tras su paso por el cuadro eléctrico, continuó su trayectoria profesional en el fútbol argentino.