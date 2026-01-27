0

Futbolista se marchó de Universitario y su nuevo club del extranjero anuncia su llegada: "Liderazgo"

¡Oficial! Figura se fue de Universitario y ahora un importante club en el extranjero da el batacazo presentando su fichaje por todo lo alto. ¿Quién será?

Solange Banchon
Figura dejó Universitario y ahora equipo del extranjero oficializa su fichaje este 2026
Figura dejó Universitario y ahora equipo del extranjero oficializa su fichaje este 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes realizó una reestructuración de su plantel no solo en el equipo mayor, sino también en la Liga Femenina. La escuadra merengue irá por su revancha, luego de perder la final ante Alianza Lima la anterior temporada, y ahora se conoció que una exfigura de las 'Leonas' acaba de ser anunciada por un destacado club del extranjero.

Universitario pone condición para el fichaje de ex Alianza Lima

PUEDES VER: Universitario impacta tras poner condición para contratar a ex Alianza Lima: "Un solo pago"

Se fue de Universitario y ahora club del extranjero anuncia su llegada este 2026

Nos referimos a Sandra Arévalo. Mediante su sitio web oficial, Atlético de San Luis Femenino presentó a la talentosa volante nacional para el Torneo Clausura 2026, tras su reciente salida del conjunto estudiantil.

"Sandra Arévalo es nueva jugadora del ADSL Fem. El Club Atlético de San Luis Femenil anuncia la llegada de Sandra Arévalo, futbolista peruana que llega para reforzar el mediocampo del equipo para el Clausura 2026", indicó la institución mexicana.

Sandra Arévalo

Sandra Arévalo fue presentada como nuevo fichaje de Club Atlético San Luis

En ese sentido, el cuadro azteca resaltó la experiencia profesional de la habilidosa deportista; así también valoró los títulos que consiguió a lo largo de su carrera. Del mismo modo, Atlético de San Luis destacó las principales cualidades que caracterizan a Arévalo, luego de haber pertenecido a 3 de los clubes más grandes del Perú.

"Nacida en Lima, Perú, Sandra se desempeña como mediocampista y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol femenino de su país logrando títulos nacionales y participaciones en Copas Libertadores. Inició su carrera profesional con JC Sport Girls, club con el que se proclamó campeona, para posteriormente defender los colores de Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes, consolidándose como una jugadora de regularidad, técnica y liderazgo en el terreno de juego", acotaron.

Finalmente hay que recordar que, al igual que la volante Sandra Arévalo, otras figuras nacionales como Mía León y Sashenka Porras vienen asumiendo nuevos desafíos profesionales en clubes como Cruz Azul y Necaxa de México.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Gabriel Costa, exfigura de Universitario, remece el mercado y avanza su fichaje por clásico rival

  2. Se confirma salida de dos jugadores en Alianza Lima antes del inicio de la Liga 1: "No..."

  3. Alianza Lima remece el mercado y está a un paso de firmar a ex Athletico Paranaense: "Volante"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano