Futbolista se marchó de Universitario y su nuevo club del extranjero anuncia su llegada: "Liderazgo"

Universitario de Deportes realizó una reestructuración de su plantel no solo en el equipo mayor, sino también en la Liga Femenina. La escuadra merengue irá por su revancha, luego de perder la final ante Alianza Lima la anterior temporada, y ahora se conoció que una exfigura de las 'Leonas' acaba de ser anunciada por un destacado club del extranjero.

Se fue de Universitario y ahora club del extranjero anuncia su llegada este 2026

Nos referimos a Sandra Arévalo. Mediante su sitio web oficial, Atlético de San Luis Femenino presentó a la talentosa volante nacional para el Torneo Clausura 2026, tras su reciente salida del conjunto estudiantil.

"Sandra Arévalo es nueva jugadora del ADSL Fem. El Club Atlético de San Luis Femenil anuncia la llegada de Sandra Arévalo, futbolista peruana que llega para reforzar el mediocampo del equipo para el Clausura 2026", indicó la institución mexicana.

Sandra Arévalo fue presentada como nuevo fichaje de Club Atlético San Luis

En ese sentido, el cuadro azteca resaltó la experiencia profesional de la habilidosa deportista; así también valoró los títulos que consiguió a lo largo de su carrera. Del mismo modo, Atlético de San Luis destacó las principales cualidades que caracterizan a Arévalo, luego de haber pertenecido a 3 de los clubes más grandes del Perú.

"Nacida en Lima, Perú, Sandra se desempeña como mediocampista y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol femenino de su país logrando títulos nacionales y participaciones en Copas Libertadores. Inició su carrera profesional con JC Sport Girls, club con el que se proclamó campeona, para posteriormente defender los colores de Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes, consolidándose como una jugadora de regularidad, técnica y liderazgo en el terreno de juego", acotaron.

Finalmente hay que recordar que, al igual que la volante Sandra Arévalo, otras figuras nacionales como Mía León y Sashenka Porras vienen asumiendo nuevos desafíos profesionales en clubes como Cruz Azul y Necaxa de México.