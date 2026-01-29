Exfigura de Alianza Lima expresó su deseo de jugar con Sporting Cristal: "Muchas ganas de volver"

Sporting Cristal apunta volver a lo más alto del fútbol peruano consiguiendo el título nacional. Con ese objetivo, el conjunto bajopontino se ha movido con fuerza en el mercado de pases para conformar un plantel competitivo. En medio de los preparativos para su debut, una exfigura de Alianza Lima sorprendió y emocionó a los hinchas al confesar su deseo de volver a vestir la camiseta ‘celeste’.

Exfigura de Alianza Lima expresó su deseo de jugar con Sporting Cristal

En esta oportunidad, nos referimos al plantel femenino de Sporting Cristal, que ya se encuentra afinando detalles para el inicio de la Liga Femenina 2026. El equipo fue presentado ante los hinchas durante la Tarde Celeste y tiene como objetivo pelear por una nueva estrella, respaldado por cada una de sus figuras.

Entre ellas destaca Anaís Vilca, exjugadora de Alianza Lima, quien continuará en el club esta temporada y fue presentada junto a sus compañeras. Tras el evento, la delantera expresó su felicidad a través de sus redes sociales y dejó en claro su deseo de superar su lesión para volver a brillar con la camiseta rimense.

Anais Vilca, ex Alianza Lima, expresó su deseo de volver a las canchas con Sporting Cristal.

"Tarde Celeste. Un año más acá y con muchas ganas de volver", fue el mensaje que compartió la futbolista en su cuenta de Instagram, demostrando su ansiedad por retornar pronto a las canchas con las 'celestes'.

Cabe recordar que Anaís Vilca sufrió un desgarro en el ligamento cruzado durante la última edición del Torneo Clausura, por la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. No obstante, actualmente ya se encuentra en la etapa final de su recuperación y apunta a volver a destacar.

Anaís Vilca campeonó con Alianza Lima

Durante su etapa con Alianza Lima, Anaís Vilca se consagró como una de las figuras de las 'íntimas' y fue una pieza importante en la obtención del título de la Liga Femenina 2021. Una hazaña que busca repetir en las filas de Sporting Cristal.

¿Hasta cuándo tiene contrato Anaís Vilca con Sporting Cristal?

A inicios de 2025, Sporting Cristal informó que renovó el contrato con la talentosa jugadora y aseguró su continuidad hasta finales de la temporada 2027, por lo que aún tiene tiempo para brillar con la 'celeste'.