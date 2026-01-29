Era el '9' deseado por Universitario y ahora confirma que deja el club por lesión: "Desgracia"

En medio del mercado de pases de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes fue noticia al tener interés por fichar a un artillero del fútbol uruguayo como Abel Hernández. El atacante tuvo un 2025 de ensueño con camiseta de Liverpool, por lo que era una gran opción para los 'merengues' en la zona ofensiva. Sin embargo, Peñarol tomó la batuta y consiguió su pase para esta temporada.

No obstante, en uno de los partidos de Peñarol en la Serie Río de La Plata, Abel Hernández recibió una dura entrada por parte del portero de River Plate, lo que generó una lesión que alarmó a millones de hinchas. De hecho, se confirmó que será baja considerable en el arranque de temporada, por lo que decidió dejar el club para tratarse en Barcelona, España.

"Lo de Abel Hernández, fue una desgracia con suerte. Lo llevamos a Barcelona para un tratamiento especial de 10 días. No le van a abrir la rodilla. Tiene una lesión en un ligamento pero no es grave. La decisión de llevarlo es mía, me hago cargo de los costos, si Peñarol quiere colaborar bienvenido sea. En menos de dos meses debería estar otra vez en la cancha", informó Pablo Bentancur, representante de Abel Hernández.

Abel Hernández sonó fuerte en Universitario.

Abel Hernández deja Peñarol para ser atendido en España

A tempranas horas del jueves 29 de enero, Abel Hernández se hizo presente en el aeropuerto para iniciar su camino hacia España. El atacante de 35 años se dio un tiempo de dar declaraciones a la prensa y confirmar que irá con el mejor médico del mundo para volver a las canchas cuanto antes. En primera instancia, se estima que su ausencia en los campos será entre 6 a 8 semanas.

"Las lesiones se pueden dar en partidos amistosos contra equipos que están más adelantados en la preparación. Es normal. Estamos haciendo lo mejor que se puede hacer para recuperarme. Es el mejor médico del mundo y me va a ayudar a volver mejor. Era una pelota que pensé que podía terminar en gol y nunca me esperé que el arquero saliera con esa vehemencia. Es parte del fútbol y son cosas que pasan. El tiempo de baja lo va a decir el médico en Barcelona y la sanidad de Peñarol. Es un objetivo para mí no estar más de 6 semanas de baja", declaró Abel Hernández en declaraciones recogidos por "El Espectador Deportes" de Uruguay.