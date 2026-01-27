Pérez Guedes expresó su admiración por flamante refuerzo de Universitario: "Gran potencial"

En el inicio de la Liga 1 2026, Universitario jugará ante ADT de Tarma esperando sumar tres puntos para comenzar la temporada de la mejor manera y con la ilusión intacta. El equipo 'crema' tiene todo calculado y también tomó en cuenta el fichaje de importantes futbolistas que han sido destacados por miembros que conquistaron el 'tri', tal es el caso de Martín Pérez Guedes.

En medio de la expectativa por verlo jugar con la camiseta de Universitario, Martín Pérez Guede sorprendió al revelar por qué Sekou Gassama no está siendo parte de los entrenamientos con sus compañeros a pocos días del gran debut del tricampeón.

Pérez Guedes revela por qué Gassama no entrena con el equipo

El experimentado Martín Pérez Guedes señaló que todo el plantel sabe el gran potencial de Sekou Gassama y que el senegalés se ha sabido adaptar fácilmente al vestuario. También, sostuvo que se ausencia se debe al trabajo diferencial que está haciendo debido a que no formó parte de la pretemporada.

"La llegada de Sekou es buena porque sabemos que es un gran chico. Sabemos del potencial que tiene, obviamente se está adaptando a la pretemporada y por ahí que ahora está haciendo diferenciado. Sabemos las condiciones que tiene y estamos sumamente contentos", expresó en conferencia.

Pérez Guedes explica la ausencia de Sekou Gassama.

Por otro lado, Aldo Corzo, referente de Universitario dentro y fuera de la cancha, se refirió a Gassama para aclarar las dudas de los hinchas que esperan ver al español muy pronto haciendo goles con la 'U'.

"Ha caído bien, es importante siempre que hable bien el idioma. Por lo poco que conocemos, se le ve una gran persona. Está trabajando por fuera aún porque se está poniendo a punto para lo que viene, pero estoy seguro que va a ayudar mucho", indicó.