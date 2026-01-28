Hernán Barcos se rindió en elogios ante futbolista de Universitario: "Uno de los principales"

Hernán Barcos es uno de los delanteros y goleadores vigentes en el fútbol peruano tras su paso por Alianza Lima y ahora en FC Cajamarca. Es catalogado como uno de los mejores '9' de la Liga 1. Fue consultado sobre los punteros peruanos con mayor potencial de cara al 2026. En medio de ello, el 'Pirata' elogió a Alex Valera de Universitario de Deportes.

Hernán Barcos elogió a futbolista de Universitario

En la conversación con el programa 'Hablemos de Max' del canal L1MAX, Barcos tuvo una entrevista en la que habló de diversos temas que abarcan su nueva vida en FC Cajamarca, pero también sobre su pasado en Alianza y, por último, sobre el fútbol peruano.

Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez consultaron a Hernán Barcos sobre qué jugadores peruanos le parecen interesantes y tienen bastante potencial para desempeñarse como delanteros en la selección de Perú.

Video: L1MAX

Para Barcos, Alex Valera es uno de los futbolistas que mayor potencial tiene para convertirse en el goleador de la Bicolor, por lo que el 'Pirata' lo mencionó primero ante otros delanteros. "Hoy en el fútbol peruano, por ahí Alex Valera. Uno de los principales", dijo.

Hernán Barcos sobre la discusión con Alex Valera

Por otro lado, a Hernán Barcos también le preguntaron directamente sobre la situación que vivió con Alex Valera cuando tuvieron una discusión en medio del clásico entre Alianza Lima y Universitario.

Para Barcos, el intercambio de palabras que tuvo con Valera es un acto que se quedó en el campo y que hoy en día solo hay respeto entre ambos. Además, reveló que no tuvo una conversación directa con el futbolista de Universitario.

"Creo que, por respeto, quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que fue del campo, que quedó ahí. Y pasa que a veces uno, en caliente, se equivoca; dije cosas que no debería decir. En mi caso, no dije nada fuera de lo normal. No tuve ninguna conversación en privado con él. Somos colegas y sabemos cómo funciona el medio en el fútbol", mencionó.