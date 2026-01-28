Periodista extranjero habló sobre jugador vinculado a Alianza Lima: "Es un tipo que no..."

Dentro de poco Alianza Lima debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, pero previo a ello tuvo que reforzarse con tres elementos tras las indisciplinas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Los blanquiazules incorporaron a Marcos Huamán, Jussepi García, y ahora un jugador extranjero está a punto de estampar su firma en tienda íntima. Ante ello, un conocido periodista internacional decidió dar su tajante opinión.

Se trata del chileno Manoel de Tezanos Pinto, quien tuvo contacto con el programa Mano a Mano para conversar sobre la casi concretada contratación de Esteban Pavez, mediocampista de Colo Colo que en las últimas horas se despidió de sus compañeros para emprender vuelo rumbo a Perú. El mediocampista del 'Cacique' venía siendo duramente criticado por la hinchada, motivo por el cual le consultaron al comunicador sobre qué clase de futbolista es.

"Pavez ejerce un liderazgo positivo. Es un capitán valiente. No se borra en los momentos difíciles. Es un tipo que no se guarda las cosas ni las dice para quedar bien con la gente. Es confiable y en la cancha lo deja todo. Cumple con el perfil para que le vaya bien", precisó el mencionado periodista, revelando así las virtudes de quien se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2026.

Asimismo, Manoel de Tezanos se refirió al rendimiento mostrado por el club peruano en la Serie Río de La Plata, en específico a la victoria 3-2 que tuvo sobre el cuadro colocolino. "Me gustó mucho lo que vi de Alianza ante Colo Colo. Fue el partido donde peor se le vio al cuadro albo. Me llama la atención lo de Guerrero, que sigue haciendo goles como loco", señaló el comunicador.

Valor de Esteban Pavez en el mercado

Actualmente, Esteban Pavez tiene un valor de 150 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un enorme declive en su cotiazión, sobre todo si la comparamos con los 1.75 millones de euros que alcanzó en el año 2017, cuando se encontraba jugando para Fluminense de Brasil y llegó a la cúspide de su precio.