Se confirmó si Miguel Vargas quiere dejar Universitario tras interés de Colo Colo: "Ya le avisó"

Uno de los futbolistas de Universitario de Deportes que atrajo el interés de Colo Colo es Miguel Vargas. Como se recuerda, él junto a Diego Romero son dos de las principales opciones en el arco merengue para esta temporada, por lo que desde el vecino país sureño, los 'Albos' pusieron la mirada en el portero chileno nacionalizado peruano.

Se confirmó si Miguel Vargas quiere dejar Universitario tras interés de Colo Colo

Ante este escenario, durante las últimas horas el periodista Gustavo Peralta confirmó que el golero de 29 años es del gusto de la directiva del 'Eterno Campeón'; no obstante, la postura de Universitario es la de no dejarlo ir tan fácilmente, mientras que, el propio jugador tiene el objetivo de permanecer en tienda crema y ganarse la confianza del técnico español Javier Rabanal.

Colo Colo busca el fichaje de Miguel Vargas para esta temporada/Composición: GLR

"¿Se muda al 'Cacique'? Colo Colo está interesado en fichar a Miguel Vargas y lo tienen como primera opción. Sin embargo, Universitario ya le avisó al entorno del arquero que es muy difícil que acepten soltarlo. Los chilenos harían una buena oferta pronto, pero se pudo conocer que 'Manotas' quiere quedarse en la U y pelear por ser titular", sostuvo.

Del mismo modo, respecto al próximo debut del conjunto estudiantil en el Torneo Apertura 2026, Peralta señaló que por ahora no existe nada definido sobre quién será el guardameta titular en la 'U' para recibir a ADT este domingo en el Estadio Monumental de Ate. Tanto Vargas como Romero tienen una importante competencia este 2026.

Periodista chileno dio detalles del posible fichaje de Miguel Vargas a Colo Colo

El periodista chileno Benjamín Bonhomme, se refirió específicamente a la probable llegada del golero Miguel Vargas a Colo Colo, pero dejó en claro que quizá el 'Cacique' desista de su interés en contratarlo por temas económicos.

"Económicamente Colo Colo no está bien. La respuesta de Universitario es que no va a salir a préstamo"; sostuvo en una entrevista con el programa 'El Deportivo Digital' con ATV.