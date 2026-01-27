- Hoy:
Colo Colo quiere dar el golpe en el mercado con el fichaje de arquero de Universitario: "Préstamo"
Desde Chile anunciaron que Colo Colo tiene en carpeta a un guardameta de Universitario que tuvo protagonismo en la pretemporada merengue. ¿Quién será?
Universitario de Deportes goleó 3-0 a U de Chile en el amistoso internacional disputado en la Noche Crema 2026 desde el Estadio Monumental 'U' Marathon y quedó listo para hacer su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1. Los merengues se mostraron como un equipo bastante efectivo, debido a los últimos amistosos que se disputaron durante la pretemporada.
Arquero de Universitario en órbita de Colo Colo de Chile esta temporada
Precisamente, uno de los futbolistas que viene de tener rodaje con el elenco estudiantil es el arquero Miguel Vargas. El popular 'Manotas' se vio bastante participativo en los duelos de preparación que sostuvo la 'U' contra Sport Boys y Melgar de Arequipa. Incluso, el golero de 29 años se lució con una gran atajada de penal ante el extremo argentino Lautaro Guzmán.
En ese sentido, según la información que llegó desde Chile por parte del periodista Rodrigo López, Colo Colo está interesado en querer fichar al exguardameta de Unión La Calera durante el mercado de transferencias.
"Colo Colo preguntó condiciones por Miguel Vargas, portero chileno-peruano que juega en Universitario. De momento es el apuntado número uno de los albos para esa posición. La modalidad sería préstamo con cargo por un año", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Miguel Vargas en la mira de Colo Colo de Chile para esta temporada/Foto: X
¿Cómo le fue a Miguel Vargas en Universitario el 2025?
En el 2025, Vargas estuvo lejos de tener protagonismo en el arco de Universitario, ya que el uruguayo Sebastián Britos era el portero titular a nivel local e internacional. Sin embargo, eso no quitó que el futbolista chileno nacionalizado peruano juegue 4 partidos oficiales con camiseta crema.
Trayectoria profesional de Miguel Vargas:
- Deportes Santa Cruz (Chile)
- Universidad Católica (Chile)
- Cobresal (Chile)
- Unión La Calera (Chile)
- Cienciano
- Deportivo Garcilaso
- Universitario
