Confirman que la Liga 1 2026 se podrá ver por Movistar: ¿Desde cuándo y en qué canal?

Lo noticia que muchos hinchas esperaban está cerca de confirmarse. La Liga 1 2026 se podrá ver íntegramente a través de la señal de Movistar TV, uno de los operadores de televisión con mayor alcance en el Perú. Diego Rebagliati confirmó esta información y dio todos los detalles.

De acuerdo al comentarista deportivo, existe ya un acuerdo prácticamente cerrado entre Movistar y L1 MAX para que este canal se sume a la programación e incluso se podrá ver el duelo que inaugura el campeonato esta temporada: Sport Huancayo vs. Alianza Lima.

"Al 99,5%, a partir de la primera fecha se va a ver el campeonato en Movistar. Va a ser un canal más de la parrilla, en el 14, en el lugar donde estaba Gol Perú. Hay un acuerdo ya prácticamente sellado de todas las partes, han estado trabajando todo el fin de semana. Desde el partido del viernes Alianza vs Huancayo, al 99%", dijo Rebagliati a través del programa Fútbol Satelite.

Recordemos que Movistar tenía como canal exclusivo a GolPerú, que hasta 2022 tenia los derechos de transmisión de la mayoría de equipos participantes, pero a partir del 2023 se creó L1 MAX y el Consorcio Fútbol Perú solo se quedó con Deportivo Municipal, Carlos A. Mannucci, Sport Boys y Universitario, aunque solo los dos últimos estuvieron hasta fines de 2025, cuando terminó su vínculo.

De acuerdo a los estatutos, al terminar contrato tanto con la 'Misilera' como el cuadro 'crema' sus partidos de local pasarán automáticamente a pertenecer a 1190 Sports. Por ello, L1 MAX transmitirá todos los encuentros del Descentralizado a partir de esta campaña 2026, como ya lo ha anunciado en sus redes sociales.