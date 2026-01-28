¿Por qué Cristal también puede recibir a Alianza Lima en el Alberto Gallardo? Conoce la fuerte razón

Hace poco la Liga 1 confirmó que Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo, y no en el Nacional, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Esto causó mucho asombro entre los hinchas, ya que normalmente el elenco celeste recibe a la 'U' y Alianza Lima en el coloso José Díaz con la finalidad de recaudar más fondos con las entradas vendidas.

Esta decisión se debe principalmente a que, en la semana del duelo entre los del Rímac y Ate, Alejandro Sanz dará un concierto en el Estadio Nacional del Perú y por ello el recinto estará indispuesto desde varios días antes. No obstante, hay otro motivo crucial que podría obligar a que el elenco de Paulo Autuori reciba también a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura.

Resulta que, según informó el periodista Diego Medina en sus redes sociales, hasta el momento se tiene definido que ningún club del fútbol peruano dispute partidos en el coloso José Díaz. "No se puede jugar ningún partido de Liga 1 2026 en el Estadio Nacional. Al día de hoy, el recinto deportivo no pasó la revisión técnica de Licencias", precisó el mencionado comunicador.

Sporting Cristal no podrá ejercer localía en el Nacional.

De esta forma, si es que el Estadio Nacional no consigue el permiso necesario para cubrir grandes eventos deportivos, Sporting Cristal se verá obligado a recibir a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, todavía hay tiempo para que ello pueda rectificarse debido a que el duelo entre ambos, con los celestes en condición de local, se llevará a cabo en la recta final del año.

Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, hora y canal

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes el sábado 21 de febrero por la fecha número 4 del Torneo Apertura, en el Estadio Alberto Gallardo y desde las 16.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX mediante la señal de Movistar Deportes para todo el territorio nacional.