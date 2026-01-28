Gareca se pronunció sobre la inminente llegada de Pavez a Alianza Lima: "Es un jugador de..."

Con la inminente llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima se completaría el plantel 2026 y se cubrirán los siete cupos de jugadores extranjeros, sin embargo, en la afición 'blanquiazul' todavía hay dudas por el elenco de Pablo Guede y de cómo se desempeñará el volante chileno.

Por ello el entrenador Ricardo Gareca despejó dudas al respecto, aprobó su sonado fichaje al cuadro victoriano y describió el estilo de juego del aún elemento de Colo Colo, a quien ya tuvo como 'pupilo' en su etapa como director técnico de la 'Roja' en las últimas Eliminatorias hacia el Mundial.

En el programa 'Nada que no sepa', el 'Tigre' habló fuerte y claro para aprobar la última operación operación que concretará Alianza Lima de cara a la temporada 2026: "Esteban Pavez es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional. Tiene una carrera importante", inició el argentino.

Asimismo, Ricardo Gareca resaltó que la inminente llegada del jugador de 35 años a Alianza es positivo, considerando que su aporte no solo será deportivo, pues además sumaría desde una postura de caudillo para dirigir al equipo dentro y fuera del campo.

"Es un jugador de jerarquía, el juego de él se basa en la contención, en el liderazgo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Así que es un buen refuerzo para Alianza Lima por el profesionalismo de Pavez y por la experiencia que tiene", explicó el también exDT de la selección peruana.