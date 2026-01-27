Dejó Alianza Lima y ahora mostró su amor por Universitario: "El club más grande del país"

Universitario de Deportes tuvo un estreno a lo grande ante sus fanáticos en la Noche Crema 2026, un espectáculo deportivo que no solo desató lindos sentimientos en los hinchas, sino también en los propios futbolistas. De hecho, un defensa que dejó Alianza Lima conmovió a sus seguidores luego de mostrar todo su cariño por la escuadra estudiantil.

Dejó Alianza Lima y ahora expresó su cariño por Universitario

Nos referimos a Aldo Corzo. El 'Mazo' defendió la camiseta del cuadro blanquiazul entre el 2008 y 2009, sin embargo desde el 2017, el actual capitán de la 'U' vive un gran presente, donde incluso ganó tres títulos nacionales en las últimas temporadas.

En tal sentido, durante una reciente conferencia de prensa que brindó previo al debut en la Liga 1 2026, el también stopper señaló que se siente muy alegre de pertenecer al "club más grande del Perú"; incluso se refirió a los 10 años que vive dentro de la institución crema.

Aldo Corzo fue uno de los jugadores más aplaudidos en la Noche Crema 2026/Foto: Instagram

"Fue emocionante, 10 años en el club del cual eres hincha creo que cualquiera estaría emocionado. Como piensa mi familia y pienso yo y muchos de mis compañeros, mantenerse en el club más grande del país no es fácil. Es un logro estar aquí un año más, aparte con la competencia que hay, por como está el club entonces creo que las emociones van por ahí", sostuvo.

(Video: Best Cable Sports - Oficial)

Por su parte, Aldo Corzo, también se pronunció sobre el memorable momento que pasó en la Noche Crema 2026, donde fue uno de los futbolistas más ovacionados por la hinchada de la 'U' y no dudó en manifestar que está bastante orgulloso de ser parte de la historia del club.

"También porque mi padre entró conmigo y con mi madre, entonces por eso tuve un poco de lágrimas pero son lindas experiencias, por ahí estamos acostumbrados a grandes emociones por todo lo que hemos conseguido estos años pero a veces uno no dimensiona lo que realmente se vive o consigue, entonces en ese aspecto soy más realista que va pasando el tiempo y uno va agarrándole más cariño a un lugar donde soy feliz y donde he alcanzado cosas importantes", agregó.