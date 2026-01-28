Dejó Universitario y ahora está ilusionado de jugar en Alianza Lima este 2026: "Muy enfocado"

Alianza Lima sigue firme en los entrenamientos pensando en su cercano debut en el Torneo Apertura 2026 ante Sport Huancayo este viernes 30 de enero por la primera fecha de la Liga 1. En esa línea, los principales futbolistas del plantel vienen trabajando arduamente para llegar en óptimas condiciones para el encuentro que se disputará en la Ciudad Incontrastable.

Se fue de Universitario y ahora quiere ser protagonista con Alianza Lima esta temporada

Bajo ese escenario, Jairo Vélez, uno de los flamantes fichajes del conjunto victoriano se pronunció a poco de lo que será el estreno oficial del elenco liderado por Pablo Guede en la Liga 1 contra el 'Rojo Matador' y señaló que el objetivo del grupo es comenzar de gran manera este 2026, a pesar de tener que jugar a más de 3249 m.s.n.m.

Jairo Vélez es uno de los refuerzos de Alianza Lima esta temporada/Foto: LÍBERO

"Queremos arrancar de buena manera el campeonato. Sabemos que será un partido complicado, en una plaza muy difícil, pero vamos con mente positiva. Siempre es importante empezar ganando si queremos pelear el torneo", sostuvo.

(Video: Jax Latin Media)

Por su parte, Vélez también reafirmó que todo el plantel tiene el compromiso de conseguir buenos resultados esta temporada, a pesar de la situación que vive actualmente el club por la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco, y Sergio Peña.

"Estoy muy enfocado en el partido y en lo que realmente importa. No nos hemos distraído en ningún momento, siempre pensando en el torneo", acotó el mediocampista ecuatoriano.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Vélez en Alianza Lima?

Jairo Vélez tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2028. Como se recuerda el futbolista llegó a La Victoria luego de que el equipo íntimo compre su carta pase al Club César Vallejo de Trujillo donde la última temporada permaneció a préstamo en Universitario de Deportes.