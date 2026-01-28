- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Pedro Aquino dio firme mensaje tras acusación por indisciplina en Alianza Lima: "Nunca..."
Pedro Aquino rompió su silencio para dar un firme comentario después de ser acusado de indisciplina junto a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Alianza Lima.
Alianza Lima no está pasando por un buen momento, ya que una mujer argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso. Además, Pedro Aquino también fue acusado de indisciplina en medio de esta difícil situación y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje firme a sus seguidores.
PUEDES VER: Arturo Vidal se rindió en elogios ante futbolista que firmó por Alianza Lima: "Eres grande"
Pedro Aquino da firme comentario tras acusación por indisciplina en Alianza Lima
Aquino, quien en principio fue anunciado por algunos periodistas como jugador que ya no iba a ser considerado en Alianza Lima y luego rectificado, salió al frente para dar un mensaje a través de su Instagram.
Con una foto junto a su esposa, Pedro Aquino se mostró feliz y dejó en claro que su relación está más estable que en cualquier otro día. "Más unidos que nunca", se puede leer.
Pedro Aquino y su mensaje tras acusación por indisciplina en Alianza Lima.
De esta forma, el volante de Alianza Lima confirma su participación en el club durante la temporada 2026, pues al no estar involucrado en la denuncia tampoco está envuelto en la indisciplina.
¿Pedro Aquino fue separado de Alianza Lima?
Pedro Aquino no será separado de Alianza Lima luego de haber sido acusado de estar involucrado en un acto de indisciplina junto a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Según lo explicado por la periodista Ana Lucía Rodríguez, desde el mismo club le informaron que el volante no cometió faltas y, por lo tanto, no será sancionado.
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco separados de Alianza Lima
Una mujer argentina de 22 años denunció a Zambrano, Trauco y Peña de haber cometido violencia carnal cuando los jugadores concentraban en Uruguay durante la pretemporada con Alianza Lima. Tras ello, la directiva liderada por Franco Navarro decidió separar indefinidamente a los mencionados futbolistas por cometer acto de indisciplina.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90