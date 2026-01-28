¡Rumbo a Alianza Lima! Esteban Pavez habló sobre su partida de Colo Colo: "Quería retirarme..."

Estaban Pavez, volante chileno de 35 años, será el nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026. En Colo Colo aceptaron su salida y el jugador se despidió de sus compañeros para pronto llegar al Perú. Pese a su fichaje, parece que no quedó del todo contento y muy en el fondo su deseo era quedarse hasta el día de su retiro.

"Son sentimientos encontrados. Hoy ha sido un día difícil, se me hace difícil hablar. A veces las cosas no sale como uno quiere, mi idea era siempre retirarme en Colo Colo. El año pasado no fue un momento bueno mio. Yo soy el capitán, siempre di la cara", esta fue una parte de la declaración de Esteban Pavez para ESPN antes de preparar su viaje con destino al Perú.

Video: ESPN

Veremos como le va en Alianza Lima, es un pedido directo del DT Pablo Guede. El argentino conoce muy bien al chileno, lo ha dirigido en Chile y en México, confía en su liderazgo y jerarquía. Muchos critican este fichaje, pero viene de ser capitán de uno de los equipos más grandes de Chile. Tranquilamente puede dejar huella en Perú, pero todo depende de él.

Hizo historia en Colo Colo

Con Colo Colo es capitán y ha ganado una grandes trofeos, donde destacan seis títulos de Primera División de Chile con Colo-Colo (2009, 2014, 2015, 2022 y 2024), además de dos ediciones de la Copa Chile y dos de la Supercopa de Chile. Por algo quiere retirarse en el 'Cacique', es el equipo de sus amores.

Gareca habló de Pavez

"Esteban Pavez es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional. Tiene una carrera importante", comentó el ex DT de la Selección Peruana. El mismo Ricardo Gareca reconoció su nivel y en su momento como DT de Chile, lo convocó para su equipo.