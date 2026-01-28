- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Arturo Vidal se rindió en elogios ante futbolista que firmó por Alianza Lima: "Eres grande"
Alianza Lima logró fichar a varios futbolistas para la temporada 2026 y desde Chile, Arturo Vidal elogió al nuevo jugador del cuadro blanquiazul.
Alianza Lima ha fichado a diversos futbolistas de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada 2026. En medio de ello, Arturo Vidal, actual jugador de Colo Colo y de la Selección Chilena, no dudó en elogiar al nuevo jugador de la escuadra íntima. Estamos hablando del volante Esteban Pavez.
PUEDES VER: Hernán Barcos dio mensaje sobre complicado presente que vive Alianza Lima: "Situaciones que..."
Arturo Vidal elogió a futbolista que fichó por Alianza Lima
Vidal, quien ha sido compañero del nuevo mediocampista de Alianza, Pavez, confirmó su salida y llegada al cuadro íntimo con un mensaje de despedida en donde destaca el gran talento del futbolista chileno.
Para Arturo Vidal, Esteban Pavez fue un gran compañero dentro y fuera de la cancha, por lo que su inesperada salida de Colo Colo para unirse a Alianza Lima le afecta profundamente.
Arturo Vidal se despidió de Esteban Pavez tras su salida de Colo Colo al fichar por Alianza Lima.
Sin embargo, el seleccionado chileno sabe el valor que posee el fichaje blanquiazul, por lo que lo define como un grande, además de ser un líder y gran capitán.
"Qué difícil es despedirte, hermano mío. Esteban Pavez, sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo, eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti", dijo en primera instancia.
"Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vayas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas", continuó.
Arturo Vidal elogió a Esteban Pavez tras fichar por Alianza Lima.
"Una vez más, gracias por todo, hermano. Dale con todo, porque eres grande y sabes que aquí estamos siempre para lo que necesites. Hermanos por siempre", finalizó.
Esteban Pavez es nuevo jugador de Alianza Lima
Esteban Pavez fichó por Alianza Lima.
Pablo Guede decidió utilizar su séptimo cupo de extranjero y logró fichar a Esteban Pavez para la temporada 2026 de Alianza Lima. El volante y capitán histórico de Colo Colo llegará a Perú para sumarse al equipo blanquiazul de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.
Esteban Pavez en Colo Colo
Esteban Pavez jugó en Colo Colo.
Esteban Pavez jugó 345 partidos con Colo Colo y logró anotar 16 goles en 12 temporadas. Durante su estadía en el equipo chileno, el volante fue reconocido como un gran capitán y consiguió ser campeón 5 veces de la Liga Chilena, 2 de la Supercopa y 2 veces de la Copa Chile.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90