Hernán Barcos reveló lo que Alianza Lima le ofreció para que se quede: "No me aportaba"

Muchos hinchas de Alianza Lima lamentaron la salida de Hernán Barcos. A pesar de que pidieron su renovación en redes y en el estadio, la directiva blanquiazul no le renovó porque sentían que ya había cumplido su ciclo. Ahora se ha revelado que realmente no querían que se vaya, lo querían en Matute, pero no como él hubiera querido.

"Obviamente siempre las puertas van a estar abiertas para Alianza, uno a Alianza lo quiere y quiere que le vaya bien. En mi salida me propusieron que sea parte de la Liga 3, entrenador de la Liga 3. No era lo que yo quería, yo quería seguir jugando. Yo no soy entrenador, si hubiera sido algo directivo, algo en que pueda ayudar al club y ahí aceptaba", contó el 'Pirata' Barcos.

Quizás con Hernán Barcos en Alianza Lima las cosas hubieran sido distintas, ya que se habrían evitado muchos problemas dentro del plantel como lo sucedido en Uruguay. Se nota que el argentino está muy contento por su llegada a FC Cajamarca y quiere ser clave para que logren grandes cosas en la Liga 1 2026.

¿Barcos como DT en Alianza Lima?

El mismo delantero tiene razón, él no es DT y no tiene experiencia en el puesto para tener la posibilidad de aceptar. Los canteranos de Alianza Lima son los que son parte del equipo de la Liga 3 y necesitan a un DT que realmente sea capaz de lograr el ascenso. En un cargo deportivo, quizás Hernán Barcos habría traído a grandes jugadores debido a los contactos que hizo a lo largo de su carrera.

El debut de Barcos con FC Cajamarca

FC Cajamarca tendrá su debut en la Liga 1 2026 ante Juan Pablo II en calidad de visita. El partido será el sábado 31 de enero a las 3: 15 PM (hora peruana). El equipo de Barcos llegará a Chongoyape para medirse ante el equipo de Christian Cueva, buscarán empezar con buen pie la temporada.