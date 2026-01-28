- Hoy:
Hernán Barcos habló fuerte sobre discusión que tuvo con Alex Valera en 2025: "Fuera..."
El ex Alianza Lima reveló nuevos detalles sobre su relación actual con Alex Valera, tras su enfrentamiento del año pasado en pleno clásico. Esto fue lo que dijo.
Hernán Barcos volvió a aparecer a días de su debut en la Liga 1 2026. El delantero argentino ahora viste la camiseta de FC Cajamarca y espera con mucha ilusión hacer una gran campaña ahora que está cerca de cumplir 42 años. Ahora aprovecharon para consultarle como terminó el tema con Alex Valera, ya que el año pasado se enfrentaron en el Estadio Monumental.
El 'Pirata' recibió gran cantidad de críticas tras hablar del delantero de la U públicamente, además de acusarlo por su compartamiento en el campo. Después de lo sucedido no se habló mucho del tema por parte de los protagonistas, pero ahora el mismo '9' aprovechó en responder una pregunta que lo deja libre de cualquier enfrentamiento actual.
"Creo que por respeto quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que fue del campo, que quedó ahí. Y pasa que a veces uno en caliente se equivoca, dije cosas que no debería decir. En mi caso, no dije nada fuera de lo normal. No tuve ninguna conversación en privado con él (Alex Valera). Somos colegas y sabemos como funciona el medió en el fútbol", dijo Hernán Barcos en L1 Max.
Video: L1 MAX
¿Se reencontrarán Barcos y Valera?
El mismo Hernán Barcos reveló que si vuelve a ver a Alex Valera lo saludará y le dará un abrazo, así como siempre lo ha hecho con jugadores que él conoce. No sabemos como tome esto el delantero crema, ya que no volvió a tocar el tema de lo que dijo el 'Pirata'. Lo más probable es que los veamos en un FC Cajamarca vs Universitario.
Hernán Barcos habló de los sancionados de Alianza Lima
"Hay situaciones que prefiero no hablar y dejarlo ahí. Hoy me debo a FBC Cajamarca. Alianza está en una situación difícil. Sobre todo por respeto al hincha de Alianza", comentó Hernán Barcos. El '9' fue consultado sobre la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Alianza Lima. Parece que evitó verse involucrado.
