Alianza Lima remece el mercado y está a un paso de firmar a ex Athletico Paranaense: "Volante"
¿Séptimo cupo extranjero definido? Alianza Lima cerca de concretar fichaje internacional para cerrar su plantel 2026 a poco de iniciar la Liga 1.
Alianza Lima es uno de los clubes que viene trabajando en potenciar su plantel para la temporada 2026. Dado los acontecimientos extrafutbolísticos, la dirección deportiva no se ha quedado con los brazos cruzados y ha ido evaluando el mercado para incorporar a su séptimo extranjero, el cual ya está en vías de concretarse para impacto de los hinchas.
Alianza Lima cerca de fichar a ex Paranaense
Según pudo informar el comentarista Diego Rebagliati, todo apunta a que Alianza Lima se acercó a Esteban Pavez, volante chileno de 35 años que proviene de Colo Colo. El futbolista se desempeña como '6' y también como central, perfil idóneo para lo que busca Pablo Guede en este mercado de pases.
Pablo Guede compartió con Esteban Pavez en Colo Colo en el 2016 y 2017.
El jugador ha tenido pasado en el Brasileirao con Paranaense, por lo que tiene mucha experiencia para aportar al plantel. De hecho, es el capitán del cuadro del 'Cacique', por lo que Alianza Lima concretaría una pieza fundamental para que el elenco 'victoriano' se potencie en este arranque de la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.
"Esteban Pavez, volante de Colo Colo de 35 años sería el volante de contención que se sumaría a Alianza Lima. Esta noche podría estar llegando a Lima", informó en su cuenta oficial de 'X' el comentarista Diego Rebagliati.
Esteban Pavez está muy cerca de ser jugador de Alianza Lima.
¿En qué clubes jugó Esteban Pavez?
- Colo Colo
- Rangers
- San Marcos
- Unión Temuco
- Athletico Paranaense
- Al Nasr
- Club Tijuana
Valor de mercado de Esteban Pavez
Según el portal "Transfermarkt", Esteban Pavez tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 35 años de edad. El volante polifuncional tuvo su mejor rendimiento en la temporada 2017 cuando defendía a Athletico Paranaense de Brasil, ya que llegó a registrar una cifra de 1.75 millones de euros.
