Jugador que sonó en Alianza Lima cerca de irse a Europa para jugar en un club grande de Suiza

Fue considerado como uno de los jugadores nacidos en 2003 más prometedores a nivel mundial en el año 2023 y Alianza Lima hizo de todo para conseguir su fichaje. Este futbolista tuvo la oportunidad de llegar a un gran vitrina como el club blanquiazul, pero a sus 20 años su único deseo era jugar en el extranjero. En ese momento defendía la camiseta de Academia Cantolao.

Futbolista de la Liga 1 rumbo a Europa

"Arón Sánchez podría dar el salto a Europa. Desde Suiza, FC Zürich es el club que más fuerte avanza y ya mostró disposición para negociar. Sion también lo sigue de cerca. El defensor de 22 años tiene contrato con Juan Pablo II y una cláusula accesible", reveló el periodista Franz Tamayo. Parece que esta vez se le cumpliría el deseo. Llegar a Suiza sería una gran oportunidad.

Arón Sánchez podría seguir su carrera en Suiza | Franz Tamayo

Cuando jugaba en Cantolao rechazó a Alianza Lima en más de una oportunidad y además terminó teniendo problemas con su club, ya que le pusieron muchas trabas para salir al extranjero. Rechazaron ofertas de Sudamérica y Asia. Actualmente viste la camiseta de Juan Pablo II y estaba listo para disputar la Liga 1 2026, pero estaría cerca de despedirse.

Estuvo cerca de llegar al Arsenal

Antes de que nazca el interés de Alianza Lima, el defensa central fue visto por el Arsenal de Inglaterra para poder hacer unas pruebas y quedarse en el equipo, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. Con 22 años, si él se lo propone, podría en un futuro jugar con la Selección Peruana. Tiene muchas cualidades defensivas y de liderazgo.

Alianza Lima busca un central

Con la posible salida de Carlos Zambrano por su tema de indisciplina, Alianza Lima estará en el mercado en busca de un defensa central para sumar a suplantilla con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores.