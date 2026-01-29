- Hoy:
Alianza Lima presentó a Esteban Pavez como su flamante fichaje: "Bienvenido a casa"
Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Esteban Pavez, proveniente de Colo Colo, de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.
Alianza Lima busca salir campeón nacional en la Liga 1 y tener una destacada participación en la Copa Libertadores 2026, por lo que ha oficializado el fichaje del último futbolista para ocupar la séptima plaza de extranjeros. Se trata de Esteban Pavez, quien se unirá al equipo blanquiazul procedente de Colo Colo.
Esteban Pavez es nuevo fichaje de Alianza Lima
A través de sus redes sociales, Pavez fue anunciado como el último fichaje extranjero de Alianza y lo catalogaron como un futbolista con mucha experiencia y, sobre todo, liderazgo.
"Bienvenido a casa, Esteban Pavez. Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", se puede leer en la cuenta del club íntimo.
Alianza Lima presentó a Esteban Pavez.
Esteban Pavez llega a Alianza Lima desde Colo Colo, donde logró ser considerado capitán y referente del equipo chileno, además de haber conseguido numerosos títulos nacionales.
Por otro lado, el volante fue un pedido expreso de Pablo Guede, quien en 2017 lo dirigió en el equipo chileno ya mencionado, en 2021 en Tijuana de México y ahora en el cuadro blanquiazul.
¿Qué rol asumirá Esteban Pavez en Alianza Lima?
Guede estaba buscando a un futbolista que realice la función de 6 en Alianza y a la vez de defensor central. Por ello, vio en Esteban Pavez al jugador ideal para asumir ese rol de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.
Esteban Pavez se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima
Pavez, en su llegada a Lima, aseguró estar en buen estado físico para iniciar jugando en la Liga 1; sin embargo, tuvo que pasar por los exámenes médicos para luego estampar su firma. Si el entrenador argentino ve posible que el volante debute en la primera fecha, lo hará sin ningún inconveniente.
Clubes de Esteban Pavez
- Rangers
- Colo Colo
- San Marcos
- Unión Temuco
- Athletico Paranaense
- Al Nasr
- Club Tijuana
