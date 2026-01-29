Refuerzo de Alianza Lima mostró preocupación por jugar en altura: "No me tocó nunca"

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura. El equipo de Pablo Guede ya está en tierra visitante y los jugadores se mostraron más que entusiasmados para conseguir la victoria. A pesar de las bajas, los blanquiazules tienen varias opciones para salir victoriosos. Mientras tanto, uno de los nuevos jugadores hizo tremenda confesión.

“Sabemos que es complicado jugar en la altura, personalmente no me tocó nunca. Vamos a ir en busca del objetivo”, declaró Federico Girotti. Sí, el nuevo delantero de ALianza Lima no ha tenido una experiencia en la altura. Viene de jugar en Talleres de Argentina y es su primera experiencia en el exterior, justo en un país donde hay más de 10 equipos que se desempeñan en ciudades altas.

Video: Jax Latin Media

Este sería uno de los motivos para que Pablo Guede decida que Paolo Guerrero sea el delantero titular de Alianza Lima en el partido ante Sport Huancayo. El 'Depredador' ya se aclimató a la altura, ha marcado varios goles y demostró que está más vigente que nunca. De todas maneras, hay muchas chances de que el argentino sume minutos.

¿Qué pasó con Luis Ramos?

El delantero, ex Cusco FC, sabe muy bien lo que es anotar en la altura. Lo hizo en Cusco FC y lo hizo con Los Chankas, siempre siendo goleador. Tanto Ramos como Guerrero son ideales para el puesto, pero parece que el capitán de Alianza Lima por ahora tendrá la preferencia. Si las cosas se ponen feas, es una gran opción de cambio.

Alianza Lima vs Sport Huancayo

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se jugará en el estadio IPD de Huancayo. El enfrentamiento está programado para el viernes 30 de enero a las 12:00 pm (hora peruana).