¡De otra galaxia! Alan Cantero marcó golazo a último minuto para la victoria de Alianza Lima

Por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante y comenzó la Liga 1 con el pie derecho. El tanto del triunfo lo marcó Alan Cantero a último minuto de tiro libre, de forma espectacular, y generó la alegría total de todos los hinchas blanquiazules tanto en el IPD de Huancayo como en todas partes del mundo. Aquí podrás ver la magistral anotación de los íntimos.

En un compromiso que no se pudo ver por culpa de L1 MAX, ya que en el recinto deportivo no permitieron el ingreso de cámaras por falta de pagos al 'Rojo Matador', los blanquiazules demostraron su jerarquía más que calidad grupal y con ello pudieron llevarse la victoria para Matute. El encargado de darles los tres puntos fue el delantero argentino con una magnífica definición en el epílogo del encuentro.

Alan Cantero, en el último minuto del partido, agarró el balón tras una infracción y de tiro libre la mandó al ángulo para convertir el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo. Ángel Zamudio, portero de los locales, nada pudo hacer y apenas manoteó el balón, solo para darle más emoción al tanto convertido por el atacante de La Victoria. Los dirigidos por Pablo Guede son líderes momentáneos de la Liga 1.

Vale precisar que hoy anotaron dos de los delanteros que tiene el cuadro íntimo, es decir Paolo Guerrero y Alan Cantero. Quienes deberán esperar unos días más para poder convertir son Luis Ramos y Federico Girotti. Recordemos que el próximo miércoles 4 de febrero los de Matute visitarán a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores de América 2026.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1

Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo domingo 8 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro iniciará a las 18.00 horas locales y contará con transmisión, esta vez sí, de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio peruano.