¡Locura en la altura! Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo - VIDEO

Alianza Lima celebra en la altura de Huancayo tras anotar el 1-0 ante el 'Rojo Matador' en esta primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Paolo Guerrero fue el autor del primer gol vía penal, el cual concretó de gran manera para euforia de los hinchas.

Gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Sport Huancayo

A pocos minutos de culminar la primera parte, un penal se cobró a favor de Alianza Lima. El árbitro Joel Alarcón no dudó en cobrar la pena máxima a favor de los blanquiazules, por lo que los hinchas comenzaron a ilusionarse en busca de este triunfo que puede ser clave para el inicio del Torneo Apertura.

Paolo Guerrero tomó responsabilidad desde los 12 pasos y no tembló ante la muralla de Zamudio, pero el 'Depredador' ejecutó de gran manera con un remate cruzado y así hacer vibrar a los miles de aficionados blanquiazules que se hicieron presente en el IPD de Huancayo.

Empataron a Alianza Lima en Huancayo

Cuando todo parecía que Alianza Lima se iba a llevar la victoria ante Sport Huancayo en la primera parte, Nahuel Luján anotó el empate del 'Rojo Matador' tras un potente remate de cabeza. Un lamento para los blanquiazules y una euforia total para los locales que no bajan los brazos en este arranque de la Liga 1 2026.