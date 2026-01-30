0
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

¡Locura en la altura! Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo - VIDEO

Paolo Guerrero no falla desde el punto de penal y anota el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo en esta primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima a Sport Huancayo.
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima a Sport Huancayo. | Foto: TikTok HellenLiz - Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima celebra en la altura de Huancayo tras anotar el 1-0 ante el 'Rojo Matador' en esta primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Paolo Guerrero fue el autor del primer gol vía penal, el cual concretó de gran manera para euforia de los hinchas.

Partido de Sport Huancayo y Alianza Lima no se transmitirá por TV.

PUEDES VER: Partido Alianza Lima vs Sport Huancayo no se transmitirá por televisión

Gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Sport Huancayo

A pocos minutos de culminar la primera parte, un penal se cobró a favor de Alianza Lima. El árbitro Joel Alarcón no dudó en cobrar la pena máxima a favor de los blanquiazules, por lo que los hinchas comenzaron a ilusionarse en busca de este triunfo que puede ser clave para el inicio del Torneo Apertura.

Paolo Guerrero tomó responsabilidad desde los 12 pasos y no tembló ante la muralla de Zamudio, pero el 'Depredador' ejecutó de gran manera con un remate cruzado y así hacer vibrar a los miles de aficionados blanquiazules que se hicieron presente en el IPD de Huancayo.

Empataron a Alianza Lima en Huancayo

Cuando todo parecía que Alianza Lima se iba a llevar la victoria ante Sport Huancayo en la primera parte, Nahuel Luján anotó el empate del 'Rojo Matador' tras un potente remate de cabeza. Un lamento para los blanquiazules y una euforia total para los locales que no bajan los brazos en este arranque de la Liga 1 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Liga 1 MAX EN VIVO, Alianza Lima vs. Sport Huancayo GRATIS por Torneo Apertura

  2. ¿Por qué L1 MAX no transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo? Conoce la fuerte razón

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano