Esteban Pavez llegó al Perú y sorprende con firme comentario de Matute: "Era muy..."

En horas de la madrugada de este 29 de enero, Esteban Pavez arribó a suelo peruano para sumarse al primer equipo de Alianza Lima tras llamado expreso de Pablo Guede. El volante central dejó Colo Colo y ahora afrontará un nuevo reto en su carrera a sus 35 años de edad. En medio de su llegada, se animó a dar un firme comentario del Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima y calificó a Matute

En declaraciones a los medios de prensa presentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Esteban Pavez indició que llega con mucha ilusión al plantel de Alianza Lima y que la llamada de Pablo Guede fue fundamental para que acepte ir al cuadro blanquiazul por toda la temporada 2026.

De hecho, lo catalogó como "el mejor técnico" que ha tenido en su carrera, por lo que es claro que llega con mucha confianza a tienda 'íntima'. En medio de su arribo, le consultaron sobre pisar nuevamente Matute, a lo que dio una comparación de lo que es estar en el recinto deportivo de La Victoria y el Estadio Nacional de Lima.

"La verdad que vengo con mucha expectativa. Hay un gran equipo, hay un gran técnico y la verdad que estoy muy motivado de estar aquí. ¿La llamada de Pablo? Sí, obvio. Es el mejor técnico que he tenido, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Fue bastante lindo, jugué primero en el Nacional y después en Matute, y me gustó mucho más Matute. El ambiente era muy parecido a lo que es Santiago. Estoy para jugar, no tengo ningún problema. ¿Liderazgo? Sí, es algo que lo tengo, no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida y voy a dar todo por el equipo", manifestó.

(VIDEO: Jordy Flores)

Esteban Pavez se sumará a los entrenamientos de Alianza Lima

Hoy, jueves 29 de enero, Esteban Pavez irá a las instalaciones de Alianza Lima para pasar por todas las pruebas médicas y luego estampar su firma con los blanquiazules. Posteriormente, iniciará los trabajos físicos al mando de Pablo Guede, ya que aseguró estar en buen estado físico para iniciar a jugar la Liga 1 2026.