Usuarios recuerdan el blooper de Esteban Pavez que le permitió a Alianza Lima anotar

El flamante refuerzo de Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores de la temporada 2026 es Esteban Pavez, mediocampista de Colo Colo que ya ha sido dirigido por Pablo Guede, e incluso se trata de un pedido especial del argentino a la directiva blanquiazul. En ese sentido, pocos saben que el volante chileno brindó una 'asistencia' hace poco para un gol del cuadro de Matute.

Como muchos recuerdan, en el 2024 los blanquiazules conformaron la Fase de Grupos del principal campeonato de la Conmebol junto al 'Cacique', por lo que se enfrentaron en Santiago y Lima respectivamente. Ambos compromisos terminaron igualados en el marcador, pero en el llevado a cabo en Matute ocurrió un blooper insólito por parte del combinado sureño, y el protagonista fue el nuevo fichaje íntimo.

Resulta que, en una jugada dentro del área colocolina, Esteban Pavez quiso salir jugando e intentó sombrear a Hernán Barcos con un pase, pero el balón fue muy corto y el 'Pirata' con un salto logró cabecear directo al arco que se encontraba desprotegido, marcando así el 1-0 momentáneo para Alianza Lima en la Copa Libertadores de aquel año.

El video que acabas de ver fue sumamente compartido en redes sociales por parte de los hinchas de Colo Colo, quienes se alegraron por la salida del volante chileno porque desde hace años consideraban que estaba sobrando en el equipo y no estaban conformes con su nivel. Por su parte, los aficionados blanquiazules esperan que Pavez retome su mejor nivel ahora que jugará la Liga 1 2026.

¿Cuál es el valor de Esteban Pavez?

Actualmente, Esteban Pavez tiene un valor de 150 mil euros en el mercado de transferencias y es de las cotizaciones más bajas que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional, sobre todo si la comparamos con los 1.75 millones de euros que alcanzó en el año 2017, cuando se encontraba jugando para Fluminense de Brasil.