No es por su nivel: Pablo Guede pidió a Esteban Pavez en Alianza Lima por insólita razón

Pablo Guede pidió a Esteban Pavez en Alianza Lima, pero no fue por su nivel futbolístico sino por un motivo totalmente inesperado.

Francisco Esteves
Alianza Lima contratará a Esteban Pavez.
Alianza Lima contratará a Esteban Pavez. | Foto: Composición Líbero.
Recientemente se confirmó que Alianza Lima contratará a Esteban Pavez para la temporada 2026, con Liga 1 y Copa Libertadores en juego. La llegada del volante chileno, en quien se utilizará el séptimo cupo de extranjero, es totalmente a pedido de Pablo Guede y recientemente se confirmó que no lo buscaron por su su nivel actual dentro del campo, sino por un motivo totalmente insólito que ha causado asombro.

Como sabemos, recientemente los íntimos separaron a tres futbolistas de su plantel tras ser denunciados: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Ante ello, los de Matute se han visto obligados a reforzar la posiciones que dejaron libres y el futbolista de Colo Colo entró en los planes. Sin embargo, el periodista Gabriel Pacheco aseguró que la decisión tiene que ver también para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.

"Según la información que manejo, la decisión va más allá de lo futbolístico. El pedido de Pablo Guede responde también a un tema de temperamento, liderazgo y carácter, con la idea de que Esteban Pavez pueda transmitir orden, contagiar al grupo y asumir un rol de líder positivo dentro del plantel", precisó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

De esta manera, Alianza Lima busca imponer orden dentro del equipo y tener más referentes de disciplina, luego del mal ejemplo que significó Carlos Zambrano para los blanquiazules a lo largo de estos últimos tres años, en los que más de una vez fue captado en fiestas o vinculado con temas extradeportivos.

¿En qué clubes ha jugado Esteban Pavez?

Estos son los equipos en los que ha jugado:

  • Colo Colo
  • Rangers
  • San Marcos
  • Unión Temuco
  • Atlético Paranaense
  • Al Nasr (Emiratos Árabes)
  • Club Tijuana
  • Alianza Lima

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

