Al Nassr de Cristiano Ronaldo en negociaciones para jugar en Perú y se filtró el posible rival

¡Sorpresa! Luego de que Inter Miami llegara al Perú con Lionel Messi para la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, ahora se filtró información sobre las negociaciones que tiene Al Nassr para jugar un partido amistoso en nuestro país. Se busca que Cristiano Ronaldo esté para un partido de despedida para la enorme carrera profesional que ha tenido el máximo goleador en la historia de la selección peruana: Paolo Guerrero.

En diálogo con L1 MAX, André Prada, CEO de Sound Music, productora que trajo a 'La Pulga' al Estadio Alejandro Villanueva, confesó que ya tienen dos clubes grandes en mente para que arriben este mismo 2026 a suelo peruano: Barcelona y Al Nassr. Ambos son una posibilidad como despedida del 'Depredador', ya sea a nivel de club o selección. Por ello, existe la chance que los íntimos vuelvan a estar en los ojos del mundo entero.

Eso sí, el mismo Prada adelantó que lo más probable es que Cristiano Ronaldo enfrente a la Blanquirroja. "Estamos iniciando conversaciones con ellos... Yo creo que sería con selección", precisó. De esta forma, Alianza Lima probablemente se quede sin recibir al ex Real Madrid en Matute. Sin embargo, a quien sí tendría para alegría de sus hinchas es a otro enorme del fútbol a nivel mundial.

Alianza Lima en negociaciones con Sound Music

Resulta que el CEO de Sound Music confirmó que están en negociaciones con los blanquiazules de forma constante. "Quiero transmitir experiencias más que un partido, que la gente lo pueda disfrutar. Con Alianza Lima tenemos un proyecto muy importante que tiene que ver con el estadio", indicó. Ante ello, la periodista Ana Lucía Rodríguez buscó soltarle una primicia y le preguntó si, por tener grandes conversaciones con los blanquiazules, serán ellos quienes enfrenten al Barcelona de España.

Ante ello, André Prada se quedó totalmente en silencio y dio a entender que sí, el elenco de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y compañía chocará con los íntimos en el evento internacional que está prácticamente confirmado. Esto debido a que, según el periodista Gustavo Peralta, la productora internacional ya le hizo el segundo pago a los azulgranas para el compromiso amistoso.