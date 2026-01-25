Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO con Cristiano Ronaldo: a qué hora juega y dónde ver la Liga Saudí

Al Nassr vs Al Taawon miden fuerzas este lunes 26 de enero por la fecha 17 de la Liga Profesional Saudí. Este compromiso se disputará desde las 12:30 p.m. (hora peruana) desde el Estadio Al-Awwal Park de Riad, Arabia Saudita y contará con Cristiano Ronaldo como el gran protagonista. La transmisión EN VIVO estará a cargo de Thmanyah y FOX One.

Previa del partido Al Nassr vs Al Taawon por la Liga Profesional Saudí

Al Nassr afronta la recta final de la Liga Saudí con la obligación de asegurar su boleto a la próxima Champions Asiática. El cuadro de Riad se mantiene en la tercera posición y depende de sí mismo para cerrar la temporada con el objetivo cumplido. El equipo dirigido por Stefano Pioli viene de recuperar confianza tras una contundente goleada en la fecha anterior.

Con un plantel lleno de figuras, los amarillos buscan sostener su nivel en casa y evitar sorpresas en este tramo decisivo. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, líder y referente absoluto del equipo. El portugués vuelve a ser clave tanto en lo futbolístico como en lo anímico, acompañado por nombres como Joao Félix y Jhon Durán, quienes pelean por ganarse un lugar como titular.

Al Nassr buscará ganar para seguir firme en el tercer lugar.

Por su parte, Al Taawon llega sin presión y ubicado en la zona media de la tabla. El conjunto visitante intentará aprovechar esa tranquilidad para competir de igual a igual y dar el golpe ante uno de los protagonistas del campeonato.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Taawon?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países del mundo con el fin de que no te pierdas el inicio del partido entre Al Nassr vs Al Taawon con Cristiano Ronaldo como protagonista por la jornada 17 de la Liga Profesional Saudí.

Perú, Ecuador y Colombia: 12:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:30 p.m.

México y Centroamérica: 11:30 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO?

El partido entre Al Nassr vs Al Taawon contará con la transmisión EN DIRECTO mediante la señal internacional de Thmanyah y FOX One. De igual manera, en España se podrá visualizar EN VIVO ONLINE por Movistar Plus.

Brasil: SporTV, BandSports, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Canal GOAT, Sky Plus, Vivo Play.

Arabia Saudita: Thmanyah, Jaco.

México: FOX One.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+.

Estados Unidos: Fox Sports 2, futboTV, FOX Deportes y Fox One.

Al Nassr vs Al Taawon: pronósticos y cuánto paga en apuestas

En la previa del partido, Al Nassr es considerado como el gran favorito para poder quedarse con la victoria y los tres puntos ante Al Taawon. A continuación, te dejamos las cuotas para que realices tu mejor jugada.

Apuestas Al Nassr Empate Al Taawon Betsson 1.27 5.70 8.20 Betano 1.31 5.70 9.00 Bet365 1.27 5.25 8.50 1xBet 1.22 6.00 8.80

Al Nassr vs Al Taawon: posibles alineaciones

Posible alineación de Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Ali Lajami, Mohammed Al Fatil, Sultan Al Ghannam; Sadio Mané, Majed Qasheesh, Marcelo Brozovic, Otávio; Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Posible alineación de Al Taawon: Abdulquddus Atiah; Renné Rivas, Waleed Al-Ahmed, Andrei Girotto, Mohammed Mahzari; Aschraf El Mahdioui, Fayçal Fajr, Musa Barrow, Abdelhamid Sabiri, Mohammed Al-Kwikbi; Roger Martínez.

Últimos resultados de Al Nassr

21/01/2026 | Damac 1-2 Al Nassr

17/01/2026 | Al Nassr 3-2 Al Shabab

12/01/2026 | Al-Hilal 3-1 Al Nassr

08/01/2026 | Al Nassr 1-2 Al Qadsiah

02/01/2026 | Al Ahli 3-2 Al Nassr

¿Dónde juega Al Nassr vs Al Taawon?

El Estadio Al-Awwal Park, situado en Riad, Arabia Saudita, será el escenario del atractivo duelo entre Al Nassr y Al Shabab por la fecha 16 de la Liga Profesional Saudí 2025-2026. Este recinto cuenta con una capacidad aproximada para 25.000 espectadores.