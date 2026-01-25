Hinchas del Deportivo Cali de Colombia elogian actuación de Pedro Gallese: "Absolutamente..."

En Colombia, Pedro Gallese empieza a dar de qué hablar tras haber fichado por el Deportivo Cali y rápidamente convertirse en el titular indiscutible. Esta temporada, el equipo colombiana tiene la fe intacta en volver a ser campeón y el guardameta de la selección peruana es una garantía en el arco.

La liga en Colombia empezó, pero el Deportivo Cali no pudo sumar de a tres en su visita al Jaguares de Córdoba. En su debut como local, el equipo de Pedro Gallese consiguió una importante victoria frente a Independiente Medellín en busca de aspirar por el título a final de temporada.

Hinchas del Deportivo Cali califican actuación de Pedro Gallese

Como era de esperarse, al término del partido con una victoria por 3-1, los hinchas del Deportivo Cali se hicieron presentes en los comentarios y uno de los nombres que más se mencionó fue el del peruano Pedro Gallese, quien brindó una aceptable actuación en el arco.

"¡Si además de parar balones de gol también los grita así, es un GANA-GANA fijo! Pedro Gallese bajo los tres palos es liderazgo, experiencia y garantía. Una voz de mando absolutamente necesaria para hacer de la defensa una línea seria", fue uno de los comentarios que demuestra que el guardameta de la selección peruana empieza a ganarse el respeto de la hinchada del Cali.

Deportivo Cali consiguió su primera victoria.

Precisamente fue durante este partido por la segunda fecha del Apertura de la liga colombiana en donde Pedro Gallese tuvo una impecable atajada que evitó el gol de la visita. "La atajada a Loboa demostró una gran capacidad de reacción y reflejos, pero el error en el tanto rival revela una falta de precisión y lectura situacional en momentos decisivos", dice otro usuario.

¿Cuándo juega el Deportivo Cali?

En la jornada 3, el Deportivo Cali de Pedro Gallese jugará ante Águilas Doradas el jueves 29 de enero como visita. y luego volverá a su localía ante Dep. Pasto. El fútbol de Colombia es uno de los más competitivos y se espera que el peruano pueda desenvolverse sin problemas.