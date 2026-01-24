- Hoy:
Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver
Barcelona busca el triunfo en el Camp Nou ante Real Oviedo este domingo por la fecha 21 de LaLiga EA Sports. La transmisión del partido irá por DIRECTV Sports.
Barcelona regresa a la acción en LaLiga EA Sports 2025-26 y ahora tendrá un nuevo desafío ante Real Oviedo por la fecha 21. Los 'Azulgranas' quieren ser los únicos líderes en la tabla de posiciones por lo que su única consigna será quedarse con la victoria. El partido quedó pactado para este domingo 25 de enero las 10:15 horas locales de Perú, además, puedes seguir la transmisión EN VIVO por DIRECTV Sports y Libero.pe.
Previa del partido Barcelona vs Real Oviedo
Luego de derrotar 4-2 a Slavia Praga por la UEFA Champions League, el cuadro de Hansi Flick recibe en su casa, el Camp Nou a los 'Oviedistas' con el duro reto de lograr el triunfo. Curiosamente por la reciente jornada de LaLiga, los Catalanes perdieron contra la Real Sociedad, rompiendo así una importante racha de duelos invictos.
En este encuentro, el cuadro 'Blaugrana' deberá hacer algún replanteo tanto a nivel defensivo como ofensivo a fin de ser un equipo protagonista desde el primer minuto. Una vez más, el plantel tendrá como bajas a Pedri, Ferrán Torres, Gavi y Christensen, de manera que, el estratega deberá armar un renovado once para buscar los tres puntos.
Barcelona venció a Slavia Praga por Champions League
Con 49 unidades, Barcelona solo tiene la tarea de imponerse ante su rival de turno y para eso están 100% mentalizados, afirmó el técnico Hansi Flick durante la conferencia de prensa previo al cotejo. "Hemos tenido algunos errores y por eso han llegado los goles. Tenemos que estar más centrados durante los 90 minutos. Lo hemos hablado y lo haremos".
Hansi Flick habló previo al choque con Real Sociedad
Real Oviedo, por su parte, atraviesa un panorama bastante difícil pues marchan en el último lugar de la tabla con 13 puntos. De hecho, el último fin de semana cayeron 3-2 contra Real Sociedad, situación que los golpea a poco de enfrentar a uno de los líderes. Pese a ello, el plantel irá por la heroica y tratará de complicar el partido.
Real Oviedo cayó ante Osasuna en LaLiga
¿Cuándo jugará Barcelona vs Real Oviedo?
Según la programación oficial Barcelona recibirá a Real Oviedo este domingo 25 de enero por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Camp Nou.
¿A qué hora juega Barcelona vs Real Oviedo?
El duelo entre Barcelona vs Real Oviedo por la fecha 21 de la liga española se disputará a partir de las 10:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Te compartimos la guía de horarios en los demás países del mundo.
- México: 09:15 horas
- Perú: 10:15 horas
- Ecuador: 10:15 horas
- Colombia: 10:15 horas
- Bolivia: 11:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas
- Argentina: 12:15 horas
- Brasil: 12:15 horas
- Uruguay: 12:15 horas
- Paraguay: 12:15 horas
- Chile: 12:15 horas
- España: 16:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Real Oviedo?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del encuentro, Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga EA Sports 2025-26 por las señales internacionales de DIRECTV Sports y la plataforma streaming DGO para toda Latinoamérica. Mientras que, en España puede seguir el minuto a minuto vía DAZN Spain, y Movistar+.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Brasil: Disney+ Premium Brasil
- Chile: DIRECTV Sports Chil, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- México: Sky Sports Mexico, Sky+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Uruguay: DIRECTV Uruguay, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Barcelona vs Real Oviedo: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Barcelona es favorito sobre Real Oviedo por la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26.
|Casas de Apuestas
|Barcelona
|Empate
|Real Oviedo
|Betsson
|1.08
|11.50
|25.00
|Betano
|1.11
|10.50
|30.00
|Bet365
|1.10
|10.00
|21.00
|1XBET
|1.11
|13.20
|27.00
|Coolbet
|1.11
|11.50
|24.00
|Doradobet
|1.11
|10.00
|21.00
Barcelona vs Real Oviedo: alineaciones posibles
- Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Robert Lewandowski.
- Real Oviedo: Aarón Escandell, Lucas Ahijado, Oier Luengo, David Costas, Rahim, Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Viñas.
Barcelona: últimos 5 partidos
- Slavia Praga 2-4 Barcelona
- Real Sociedad 2-1 Barcelona
- Racing Santander 0-2 Barcelona
- Barcelona 3-2 Real Madrid
- Barcelona 5-0 Athletic Club
Real Oviedo: últimos 5 partidos
- Osasuna 3-2 Real Oviedo
- Real Oviedo 1-1 Real Betis
- Alavés 1-1 Real Oviedo
- Real Oviedo 0-0 Celta de Vigo
- Sevilla 4-0 Real Oviedo
¿Dónde jugarán Barcelona vs Real Oviedo?
El Estadio Camp Nou, ubicado en España será el escenario principal para el partido entre Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga EA Sports 2025-26. Aquel recinto deportivo tiene la capacidad para albergar un promedio de 99.354 hinchas.
