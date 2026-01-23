Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga

Momento de un partidazo en La Cerámica entre Real Madrid vs Villarreal por la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 24 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Duro clave para los de Álvaro Arbeloa en su afán de no perderle los pasos a Barcelona, líder de LaLiga. El conjunto madridista es segundo en la clasificación y enfrentará al tercero de la tabla como es Villarreal. Si bien son siete puntos los que los separan, es claro que el 'Submarino Amarillo' se ha caracterizado por tener un buen promedio triunfos en casa en esta edición del certamen.

Sin embargo, es preciso indicar que Villarreal llega de una dura derrota ante Ajax por la UEFA Champions League, mientras que Real Madrid consiguió un abrumador 6-1 contra Mónaco que lo motiva de cara a los siguientes encuentros oficiales. Por si fuera poco, el cuadro que será local ha sumado tres derrotas en sus últimos cinco duelos en La Cerámica.

Por el lado de la 'Casa Blanca', tiene la grata noticia de recuperar a futbolistas como Rodrygo y Brahim Díaz. El primer estuvo con un problema muscular luego de afrontar la final de la Supercopa de España, mientras que el marroquí estuvo con su selección en la Copa Africana, en el que perdió la final ante Senegal.

Real Madrid venció 3-1 a Villarreal en el último partido oficial de LaLiga. Foto: AFP.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Villarreal?

El partido entre Real Madrid vs Villarreal se juega este sábado 24 de enero en el Estadio de La Cerámica en Villarreal, España. Ambos elencos tendrán la obligación de sumar tres puntos al ser los escoltas del líder Barcelona. Vibrantes 90 minutos los que se vivirán en el campo del 'Submarino Amarillo'.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

Este choque entre Real Madrid vs Villarreal inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal EN VIVO?

Este compromiso de LaLiga entre Real Madrid vs Villarreal se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Este encuentro de clubes españoles también podrás sintonizarlo mediante la app de Disney Plus, el cual puedes sintonizar a través de tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Villarreal: Luiz Junior; Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Parejo, Gueye, Buchanan, Moleiro; Gerard y Mikautadze.

Real Madrid vs Villarreal: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Villarreal en esta jornada de LaLiga EA Sports. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS VILLARREAL EMPATE REAL MADRID Betsson 3.55 4.15 1.90 Betano 3.55 4.05 1.91 Bet365 3.60 3.90 1.91 1XBet 3.62 4.12 2.01 Doradobet 3.50 4.20 1.90 Coolbet 3.70 4.05 1.95

Convocados de Real Madrid.

Real Madrid con cinco bajas ante Villarreal

El DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no tendrá a estos jugadores por lesión y suspensión por acumulación de tarjetas amarillas: