Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Barcelona vs. Real Oviedo chocan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo por la fecha 21 de LaLiga EA Sports. Conoce aquí los horarios y qué canal transmite el partido.

Jostein Canales
Barcelona y Real Oviedo juegan este domingo por la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Barcelona y Real Oviedo juegan este domingo por la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. | Foto: FC Barcelona / Real Oviedo
Barcelona vs. Real Oviedo se enfrentan este domingo 25 de enero, desde el Estadio Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Oviedo?

Si te gusta ver los partidos la liga española y quieres sintonizar el partido entre Barcelona vs. Real Oviedo, por la vigésima primera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 09:15 horas
  • Perú: 10:15 horas
  • Colombia: 10:15 horas
  • Ecuador: 10:15 horas
  • Bolivia: 11:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 11:15 horas
  • Argentina: 12:15 horas
  • Brasil: 12:15 horas
  • Chile: 12:15 horas
  • Paraguay: 12:15 horas
  • Uruguay: 12:15 horas
  • España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo?

Estos son los canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Barcelona y Real Oviedo:

  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
  • Brasil: Disney Plus Premium
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: Movistar Plus, DAZN y LaLiga TV

Barcelona vs. Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga 2025-2026

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Real Oviedo se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports, el conjunto culé está en la primera posición y de ganar mantendrá ese lugar, mientras que los 'Carbayones' son los coleros actuales de este torneo.

El FC Barcelona, con 49 puntos, no puede relajarse porque solo hay un punto de diferencia con su más cercano perseguidor: el Real Madrid. Por su parte, el Real Oviedo necesita con urgencia un triunfo, ya que está a siete unidades de salir de la zona del descenso.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

