Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, dónde ver y alineación

Barcelona vs. Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de enero por la jornada 20 de LaLiga. El compromiso, donde los azulgranas buscarán mantener su ventaja contra el Real Madrid en la tabla de posiciones, se realizará en el Estadio de Anoeta (San Sebastián, España), a las 3:00 p.m. (horario peruano) y 9:00 p.m. (horario español). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para América Latina.

Real Madrid, a pesar de todos sus problemas, ganó al Levante. Esto obliga a Barcelona a lograr la victoria en su visita al Estadio de Anoeta para mantener la ventaja de 4 puntos sobre los blancos.

El buen momento que está atravesando el equipo de Hansi Flick, que se coronó campeón de la Supercopa de España, derrotando al Real Madrid en una emotiva final, llena de ilusión a sus hinchas. Confían en levantar el título casero y demostrar que son los mejores del fútbol español.

En conferencia de prensa previo al partido, Hansi Flick resaltó las cualidades futbolísticas de la Real Sociedad. Señaló que los buenos resultados que logró su adversario en sus últimos tres partidos los llenan de confianza, pero el objetivo de su equipo es sumar los tres puntos.

Barcelona está atravesando un gran momento. FOTO: AFP

"He visto que los futbolistas de la Real tienen más confianza, tras las dos victorias y el empate. Conozco bien al entrenador; vivimos muy cerca, en la misma parte de Alemania. Me gustará verle. Será un partido duro, tiene jugadores fantásticos y ahora tienen confianza. Pero queremos ganar LaLiga y el partido", indicó el DT de Barcelona.

Además, el estratega contó que Raphinha presenta molestias físicas y su presencia en el campo de juego no es segura. Lo van a esperar hasta el final. Consideran al atacante brasileño como un valor importante en el equipo.

Hansi Flick resaltó el buen nivel de sus jugadores.

Real Sociedad, por su parte, está atravesando un buen momento deportivo. El entrenador Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Rupérez, Yangel Herrera, Zakharyan y Óskarsson para enfrentar al Barcelona. Los cuatro jugadores se están recuperando de sus respectivas lesiones.

"Estoy emocionado, tengo ganas de sentirlo y muchas ganas de este partido contra el Barcelona. Yo siento en los últimos días cuán importante es la Tamborrada para toda la ciudad y yo creo que habrá una energía increíble en el campo. Yo creo que si conectamos con ese espíritu, esa energía será una buena ventaja para nosotros", expresó el DT.

"Tuvo problemas por una patada y ya veremos qué pasa mañana (domingo). Aún no sabemos si podrá estar contra la Real", contó Flick, quien confirmó que Ter Stegen los va a acompañar en su visita a la Anoeta.

"Su futuro es su decisión. Es experimentado y sabe lo que quiere. Hemos hablado mucho. Y he hablado con Deco. No tengo más información sobre él y el Girona. Es nuestro capitán, es uno de los ídolos del club y uno de los jugadores más importantes de los últimos años. Aceptaremos lo que él decida", contó.

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Sociedad?

Barcelona y Real Sociedad se medirán este domingo 18 de enero por la jornada 20 de LaLiga.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Sociedad?

El partidazo entre Barcelona y Real Sociedad está pactado para las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Revisa los horarios del partido por país.

México: 2:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad?

La transmisión del Barcelona vs. Real Sociedad estará a cargo de ESPN para América Latina. Por streaming, el partido estará a cargo de Disney Plus.

España: DAZN, Movistar + y LaLiga TV Bar HD

México: Sky

Panamá: Bluu

Estados: ESPN Deportes, ESPN Select y ESPN APP

Barcelona vs. Real Sociedad: últimos resultados

28.09.25 | Barcelona 2-1 Real Sociedad

02.03.25 | Barcelona 4-0 Real Sociedad

10.11.24 | Real Sociedad 1-0 Barcelona

13.05.24 | Barcelona 2-0 Real Sociedad

04.11.23 | Real Sociedad 0-1 Barcelona

Barcelona vs. Real Sociedad: Apuestas y pronósticos

Betsson 4.95 4.70 1.58 Betano 5.50 4.65 1.60 Bet365 5.00 4.50 1.57 1xBet 5.28 4.83 1.62 CoolBet 5.25 4.75 1.59 DoradoBet 5.33 4.33 1.60

Barcelona vs. Real Sociedad: Posible alineación

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler; Kubo, Brais Méndez, Guedes; y Oyarzabal.