¿A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad y dónde ver partido por LaLiga?

Se viene el partido Barcelona vs Real Sociedad, desde Anoeta, por la fecha 20 de LaLiga 2025-2026. Conoce horarios y canales desde este cotejo por LaLiga.

Wilfredo Inostroza
Barcelona y Real Sociedad se enfrentan por LaLiga
Barcelona y Real Sociedad se enfrentan por LaLiga | Composición: Líbero
Barcelona se enfrenta a Real Sociedad este domingo 18 de enero, en partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga 2025-2026. El duelo se disputará en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián, y promete mucha emoción de prinicipio a fin. Repasa horarios y canales para ver todas las acciones del cotejo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 14:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Barcelona vs Real Sociedad?

Conoce canales y plataformas disponibles para ver el partido entre Barcelona vs Real Sociedad:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Disney Plus
  • México: Sky Sports y Sky+
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select y fuboTV
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD y Movistar+

Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga: previa del partido

Barcelona llega entonado tras una semana de ensueño, donde conquistó la Supercopa de España, venciendo a Real Madrid, y además clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey.

Pase lo que pase en San Sebastián, los azulgranas seguirán líderes, aunque esperan sumar de a tres para evitar que sus escoltas recorten distancias y siga firme rumbo al título.

Barcelona

Barcelona viene es líder absoluto de LaLiga.

Por su parte, el elenco vasco viene cumpliendo una irregular campaña y se encuentra a mitad de tabla, por lo que espera sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

