¿A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad y dónde ver partido por LaLiga?
Se viene el partido Barcelona vs Real Sociedad, desde Anoeta, por la fecha 20 de LaLiga 2025-2026. Conoce horarios y canales desde este cotejo por LaLiga.
Barcelona se enfrenta a Real Sociedad este domingo 18 de enero, en partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga 2025-2026. El duelo se disputará en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián, y promete mucha emoción de prinicipio a fin. Repasa horarios y canales para ver todas las acciones del cotejo.
PUEDES VER: ¿Junto a Mbappé? Felipe Chávez podría dejar el Bayern Múnich para irse a España o Italia
¿A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 14:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Barcelona vs Real Sociedad?
Conoce canales y plataformas disponibles para ver el partido entre Barcelona vs Real Sociedad:
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Disney Plus
- México: Sky Sports y Sky+
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select y fuboTV
- España: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD y Movistar+
Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga: previa del partido
Barcelona llega entonado tras una semana de ensueño, donde conquistó la Supercopa de España, venciendo a Real Madrid, y además clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey.
Pase lo que pase en San Sebastián, los azulgranas seguirán líderes, aunque esperan sumar de a tres para evitar que sus escoltas recorten distancias y siga firme rumbo al título.
Barcelona viene es líder absoluto de LaLiga.
Por su parte, el elenco vasco viene cumpliendo una irregular campaña y se encuentra a mitad de tabla, por lo que espera sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.
