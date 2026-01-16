Real Madrid vs Levante EN VIVO por DirecTV: pronóstico, cuándo juega, hora y canal para ver LaLiga

Partido clave a la vista entre Real Madrid vs Levante por la fecha 20 de LaLiga EA Sports. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 17 de enero a partir de las 08:00 hora peruana (13:00 horas GMT) con la transmisión de DirecTV Sports y DGO para toda Latinoamérica.

La crisis madridista comienza a agravarse con la pérdida del título de la Supercopa de España, así como la eliminación en la Copa del Rey a manos de Albacete de la Segunda División. Ni Xabi Alonso, ni Álvaro Arbeloa le dieron una alegría a la afición, por lo que ahora los jugadores regresarán a casa en un ambiente sumamente tenso por estar a la deriva en la presente temporada.

Uno de los jugadores que regresa a la convocatoria es Kylian Mbappé, quien fue desafectado en el pasado choque de Copa del Rey. Este hecho generó muchas críticas hacia el comando técnico que ahora lidera Arbeloa. Sin embargo, ahora el equipo se mentaliza en LaLiga para no perderle el paso a Barcelona, quien sigue cuatro puntos por encima en la clasificación.

"Entiendo que el aficionado madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia de este Real Madrid, las grandes gestas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que '90 minuti y en el Bernabéu son molto longo', y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu. Y eso es lo que le voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos", declaró Álvaro Arbeloa en conferencia de prensa.

Real Madrid anuncia su partido ante Levante.

Actualmente, Real Madrid se ubica en la segunda casilla con 45 unidades y está a cuatro de igualar a Barcelona (líder del certamen). Por el lado de Levante, se encuentra en la penúltima posición con 14 unidades y necesita cuatro puntos de salir de la zona de descenso. Es por ello, que le urge no tropezar y aprovechar el mal momento de los madridistas.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Levante?

El partido entre Real Madrid vs Levante se juega este sábado 17 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, siendo el cuadro blanco que conlleva la presión por sus malos resultados en Supercopa de España y Copa del Rey.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante?

El cotejo de liga entre Real Madrid vs Levante inicia a partir de las 08:00 hora peruana (13:00 horas GTM). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 07:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 08:00 horas

Venezuela, Chile: 09:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 10:00 horas

España: 14:00 horas

Convocados Real Madrid contra Levante.

¿Dónde ver Real Madrid vs Levante?

El canal de transmisión del partido entre Real Madrid vs Levante se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo a través de la app de DGO, el cual puedes verlo por teléfono móvil, PC y/o SmarTV.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Levante

Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güler, Gonzalo y Vinicius.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor, P. Martínez; K. Tunde, Carlos Álvarez, Losada; Etta Eyong.

Real Madrid vs Levante: pronóstico, cuánto paga y cuotas de apuestas

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Levante en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE LEVANTE Betsson 1.14 8.80 16.50 Betano 1.18 8.25 18.00 Bet365 1.14 8.50 15.00 1XBet 1.18 9.35 15.50 Doradobet 1.16 8.50 14.00

Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Levante