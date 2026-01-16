0

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante por LaLiga y qué canal transmite el partido?

Real Madrid recibe este sábado al Levante por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Conoce aquí los horarios y dónde ver el partido.

Jostein Canales
Real Madrid y Levante juegan este sábado por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26.
Real Madrid y Levante juegan este sábado por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26.
Real Madrid vs. Levante se enfrentan este sábado 17 de enero, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante?

Si tienes tiempo para ver la liga española y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Levante, por la vigésima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México: 7:00 horas
  • Perú: 8:00 horas
  • Colombia: 8:00 horas
  • Ecuador: 8:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 9:00 horas
  • Bolivia: 9:00 horas
  • Venezuela 9:00 horas
  • Argentina: 10:00 horas
  • Chile: 10:00 horas
  • Paraguay: 10:00 horas
  • Uruguay: 10:00 horas
  • España: 14:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante?

  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
  • Brasil: ESPN, Disney Plus y SKY Plus
  • México: SKY Sports
  • Centroamérica: SKY Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
  • España: Movistar Plus y LaLiga TV

Real Madrid vs. Levante por LaLiga EA Sports

En medio de una crisis de resultados y diferencias en la plantilla, el Real Madrid recibe al Levante por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Álvaro Arbeloa debuta como técnico en la primera división del fútbol español una situación complicada para el club, en la que se despidió de dos títulos en una semana.

“Como dije en la presentación, no tengo miedo al fracaso. Si alguien quiere calificar esta derrota como un fracaso, lo entiendo perfectamente. Yo he fracasado muchas veces en mi vida y he sufrido eliminaciones duras, también coperas, e incluso peores que esta. Si algo he entendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, no en direcciones opuestas", dijo el exdefensa del Real Madrid en conferencia de prensa.

Por su parte, el Levante intentará seguir acrecentando el mal momento de la 'Casa Blanca' para salir del penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Desde la llegada el técnico portugués Luis Castro, las 'Granotas' llevan tres partidos seguidos sin conocer la derrota, por lo que los ánimos de los jugadores están al tope.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

