Partidos de hoy, sábado 17 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy sábado 17 de enero. El Real Madrid tendrá un duelo clave por LaLiga. Universitario sostendrá su primer amistoso en la temporada ante Sport Boys. Hay clásico en la Premier League entre Manchester City contra el United. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos.

Partidos de hoy Universitario

Hora Partido Canal 10:30 Universitario vs. Sport Boys Canal de YouTube de Universitario

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 08:00 Real Madrid vs. Levante DSPorts y DGO. 10:15 Mallorca vs Athletic Club ESPN 3 y Disney Plus 12:30 Osasuna vs Real Oviedo DSPorts y DGO. 15:00 Real Betis vs Villarreal ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

Horarios Partidos Canales 16:00 Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe Disney Plus 18:00 San Lorenzo vs Cerro Porteño Disney Plus 20:15 Peñarol vs. River Plate Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 07:30 Manchester United vs. Manchester City ESPN y Disney Plus 10:00 Chelsea vs Brentford Disney Plus 10:00 Sunderland vs Crystal Disney Plus 10:00 Leeds United vs Fulham Disney Plus 10:00 Tottenham Hotspur vs West Ham United Disney Plus 10:00 Liverpool vs Burnley Nottingham Disney Plus 12:30 Nottingham Forest vs Arsenal ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

Hora Partido Canal 11:00 Egipto vs. Nigeria Claro Sports

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 09:30 Wolfsburg vs Heidenheim Disney Plus 09:30 Borussia Dortmund vs St. Pauli Disney Plus 09:30 Colonia vs. Mainz Disney Plus 09:30 Hamburgo vs. Borussia M'Gladbach Disney Plus 09:30 Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen Disney Plus 12:30 RB Leipzig vs. Bayer Múnich ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Lens vs. Auxerre Disney Plus 13:00 Toulouse vs. Niza Disney Plus 15:05 Angers vs. Marsella Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 09:00 Udinese vs. Inter ESPN 2 y Disney Plus. 12:00 Nápoles vs. Sassuolo Disney Plus 14:45 Cagliari vs. Juventus ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 08:35 Al Fayha vs. Damac Zapping y Claro TV 10:10 Al Kholood vs. Al Ahli -- 12:30 Al Nassr vs. Al Shabab Claro TV + y Zapping

Partidos de hoy por la Carioca Serie A

Horarios Partidos Canales 16:30 Bangu vs. Madureira Bet365 16:30 Boavista vs. Fluminense Bet365 19:30 Volta Redonda vs. Flamengo Bet365

Partidos de hoy por la Copa Paulista

Horarios Partidos Canales 14:00 Primavera vs. Novorizontino MAX Brazil 15:00 Potuguesa vs. Velo Clube Bet365 16:30 Capivariano vs. Ponte Preta Bet365 18:30 Palmeiras vs. Mirassol Zapping y Claro TV

Partidos de hoy por Campeonato Gaucho

Horarios Partidos Canales 14:00 Novo Hamburgo vs. EC Sao Jose Bet365 14:30 Inter Santa María vs. Juventude Bet365 17:00 Gremio vs. Sao Luiz Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:10 América de Cali vs. Inter Bogotá RCN Nuestra Tele. 18:20 Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele. 20:30 Atlético Bucaramanga vs. Millonarios RCN Nuestra Tele.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 19:00 Puntarenas FC vs. Cartaginés TDMAX y FUTV 21:00 Herediano vs. Saprissa TDMAX y FUTV

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Necaxa vs. Atlas Marca Claro 18:07 Guadalajara vs. Querétaro Bet365 20:00 Tigres UANL vs. Toluca FOX Sports 2 22:05 Cruz Azul vs. Puebla Bet365 22:06 Tijuana vs. Atlético San Luis Zapping

Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua

Horarios Partidos Canales 16:00 ART Jalapa vs. Managua DAZN APP 18:00 Real Madriz vs. Real Estelí DAZN APP

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Horarios Partidos Canales 10:30 Gil Vicente vs. Nacional Bet365 13:00 AFS vs. Arouca Bet365 13:00 Alverca vs. Moreirense Bet365 15:30 Río Ave vs. Benfica Disney y GoL TV

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

Hora Partido Canal 18:00 Nacional vs. Cerro Largo DGO

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.