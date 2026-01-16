Partidos de hoy, sábado 17 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy sábado 17 de enero. El Real Madrid tendrá un duelo clave por LaLiga. Universitario sostendrá su primer amistoso en la temporada ante Sport Boys. Hay clásico en la Premier League entre Manchester City contra el United. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy Universitario
|Hora
|Partido
|Canal
|10:30
|Universitario vs. Sport Boys
|Canal de YouTube de Universitario
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Real Madrid vs. Levante
|DSPorts y DGO.
|10:15
|Mallorca vs Athletic Club
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:30
|Osasuna vs Real Oviedo
|DSPorts y DGO.
|15:00
|Real Betis vs Villarreal
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe
|Disney Plus
|18:00
|San Lorenzo vs Cerro Porteño
|Disney Plus
|20:15
|Peñarol vs. River Plate
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Manchester United vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Chelsea vs Brentford
|Disney Plus
|10:00
|Sunderland vs Crystal
|Disney Plus
|10:00
|Leeds United vs Fulham
|Disney Plus
|10:00
|Tottenham Hotspur vs West Ham United
|Disney Plus
|10:00
|Liverpool vs Burnley Nottingham
|Disney Plus
|12:30
|Nottingham Forest vs Arsenal
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones
|Hora
|Partido
|Canal
|11:00
|Egipto vs. Nigeria
|Claro Sports
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:30
|Wolfsburg vs Heidenheim
|Disney Plus
|09:30
|Borussia Dortmund vs St. Pauli
|Disney Plus
|09:30
|Colonia vs. Mainz
|Disney Plus
|09:30
|Hamburgo vs. Borussia M'Gladbach
|Disney Plus
|09:30
|Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|12:30
|RB Leipzig vs. Bayer Múnich
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Lens vs. Auxerre
|Disney Plus
|13:00
|Toulouse vs. Niza
|Disney Plus
|15:05
|Angers vs. Marsella
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Udinese vs. Inter
|ESPN 2 y Disney Plus.
|12:00
|Nápoles vs. Sassuolo
|Disney Plus
|14:45
|Cagliari vs. Juventus
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:35
|Al Fayha vs. Damac
|Zapping y Claro TV
|10:10
|Al Kholood vs. Al Ahli
|--
|12:30
|Al Nassr vs. Al Shabab
|Claro TV + y Zapping
Partidos de hoy por la Carioca Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Bangu vs. Madureira
|Bet365
|16:30
|Boavista vs. Fluminense
|Bet365
|19:30
|Volta Redonda vs. Flamengo
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Primavera vs. Novorizontino
|MAX Brazil
|15:00
|Potuguesa vs. Velo Clube
|Bet365
|16:30
|Capivariano vs. Ponte Preta
|Bet365
|18:30
|Palmeiras vs. Mirassol
|Zapping y Claro TV
Partidos de hoy por Campeonato Gaucho
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Novo Hamburgo vs. EC Sao Jose
|Bet365
|14:30
|Inter Santa María vs. Juventude
|Bet365
|17:00
|Gremio vs. Sao Luiz
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:10
|América de Cali vs. Inter Bogotá
|RCN Nuestra Tele.
|18:20
|Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele.
|20:30
|Atlético Bucaramanga vs. Millonarios
|RCN Nuestra Tele.
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Puntarenas FC vs. Cartaginés
|TDMAX y FUTV
|21:00
|Herediano vs. Saprissa
|TDMAX y FUTV
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Necaxa vs. Atlas
|Marca Claro
|18:07
|Guadalajara vs. Querétaro
|Bet365
|20:00
|Tigres UANL vs. Toluca
|FOX Sports 2
|22:05
|Cruz Azul vs. Puebla
|Bet365
|22:06
|Tijuana vs. Atlético San Luis
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|ART Jalapa vs. Managua
|DAZN APP
|18:00
|Real Madriz vs. Real Estelí
|DAZN APP
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Gil Vicente vs. Nacional
|Bet365
|13:00
|AFS vs. Arouca
|Bet365
|13:00
|Alverca vs. Moreirense
|Bet365
|15:30
|Río Ave vs. Benfica
|Disney y GoL TV
Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Nacional vs. Cerro Largo
|DGO
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.