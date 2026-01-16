0

Partidos de hoy, sábado 17 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 17 de enero. Horarios y guía de canales para ver fútbol en vivo y gratis.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 17 de enero.
Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 17 de enero. | FOTO: Composición
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy sábado 17 de enero. El Real Madrid tendrá un duelo clave por LaLiga. Universitario sostendrá su primer amistoso en la temporada ante Sport Boys. Hay clásico en la Premier League entre Manchester City contra el United. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos.

Real Madrid vs Levante EN VIVO por LaLiga vía DIRECTV Sports.

PUEDES VER: Real Madrid vs Levante EN VIVO por DirecTV: pronóstico, cuándo juega, hora y canal para ver LaLiga

Partidos de hoy Universitario

HoraPartidoCanal
10:30Universitario vs. Sport BoysCanal de YouTube de Universitario

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Real Madrid vs. LevanteDSPorts y DGO.
10:15Mallorca vs Athletic ClubESPN 3 y Disney Plus
12:30Osasuna vs Real OviedoDSPorts y DGO.
15:00Real Betis vs VillarrealESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HorariosPartidosCanales
16:00Defensor Sporting vs. Unión Santa FeDisney Plus
18:00San Lorenzo vs Cerro PorteñoDisney Plus
20:15Peñarol vs. River PlateDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
07:30Manchester United vs. Manchester CityESPN y Disney Plus
10:00Chelsea vs BrentfordDisney Plus
10:00Sunderland vs CrystalDisney Plus
10:00Leeds United vs Fulham Disney Plus
10:00Tottenham Hotspur vs West Ham UnitedDisney Plus
10:00Liverpool vs Burnley NottinghamDisney Plus
12:30Nottingham Forest vs ArsenalESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Africana de Naciones

HoraPartidoCanal
11:00Egipto vs. NigeriaClaro Sports

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
09:30Wolfsburg vs Heidenheim Disney Plus
09:30Borussia Dortmund vs St. Pauli Disney Plus
09:30 Colonia vs. MainzDisney Plus
09:30 Hamburgo vs. Borussia M'GladbachDisney Plus
09:30 Hoffenheim vs. Bayer LeverkusenDisney Plus
12:30RB Leipzig vs. Bayer MúnichESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Lens vs. AuxerreDisney Plus
13:00Toulouse vs. NizaDisney Plus
15:05Angers vs. MarsellaDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
09:00Udinese vs. InterESPN 2 y Disney Plus.
12:00Nápoles vs. SassuoloDisney Plus
14:45Cagliari vs. JuventusESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
08:35Al Fayha vs. DamacZapping y Claro TV
10:10Al Kholood vs. Al Ahli--
12:30Al Nassr vs. Al ShababClaro TV + y Zapping

Partidos de hoy por la Carioca Serie A

HorariosPartidosCanales
16:30Bangu vs. MadureiraBet365
16:30Boavista vs. FluminenseBet365
19:30Volta Redonda vs. FlamengoBet365

Partidos de hoy por la Copa Paulista

HorariosPartidosCanales
14:00Primavera vs. NovorizontinoMAX Brazil
15:00Potuguesa vs. Velo ClubeBet365
16:30Capivariano vs. Ponte PretaBet365
18:30Palmeiras vs. MirassolZapping y Claro TV

Partidos de hoy por Campeonato Gaucho

HorariosPartidosCanales
14:00Novo Hamburgo vs. EC Sao JoseBet365
14:30Inter Santa María vs. JuventudeBet365
17:00Gremio vs. Sao LuizBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:10América de Cali vs. Inter BogotáRCN Nuestra Tele.
18:20Atlético Nacional vs. Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele.
20:30Atlético Bucaramanga vs. MillonariosRCN Nuestra Tele.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Puntarenas FC vs. CartaginésTDMAX y FUTV
21:00Herediano vs. SaprissaTDMAX y FUTV

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Necaxa vs. AtlasMarca Claro
18:07Guadalajara vs. QuerétaroBet365
20:00Tigres UANL vs. TolucaFOX Sports 2
22:05Cruz Azul vs. PueblaBet365
22:06Tijuana vs. Atlético San LuisZapping

Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
16:00ART Jalapa vs. ManaguaDAZN APP
18:00Real Madriz vs. Real EstelíDAZN APP

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30Gil Vicente vs. NacionalBet365
13:00AFS vs. AroucaBet365
13:00Alverca vs. Moreirense Bet365
15:30Río Ave vs. BenficaDisney y GoL TV

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

HoraPartidoCanal
18:00Nacional vs. Cerro LargoDGO

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

