Manchester United vs. Manchester City EN VIVO por Premier League: cuándo juegan, hora y dónde ver

Los clubes Manchester United vs. Manchester City juegan EN VIVO este sábado un partido interesante por la fecha 22 de la Premier League en el estadio Old Trafford. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Se viene el segundo derbi de la temporada 2025-2026 de la Premier League, en la que el Manchester United tiene la necesidad de ganar como local para meterse a zona de clasificación para un torneo internacional. Sin embargo, los dirigidos por Michael Carrick acaban de sufrir un duro golpe por la reciente eliminación en la tercera ronda de la FA Cup a manos del Brighton.

Por su parte, el Manchester City ha tenido tres empates consecutivos, que lo ha alejado del primer lugar de la Premier League y en estos momentos está a 6 puntos del Arsenal. No obstante, los pupilos de Pep Guardiola llegan al partido ante los 'Red Devils' tras golear 10-1 al Exeter por la FA Cup y vencer 2-0 al Newcastle por la semifinal de ida de la Caracao Cup.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue en septiembre del año pasado, en la que el Manchester City fue local en el Etihad Stadium y goleó 3-0 al Manchester United. Los goles del derbi fueron obra de Phil Foden y Erling Haaland, quien marcó un doblete.

Manchester United vs. Manchester City: horario

México: 6:30 horas

Perú: 7:30 horas

Colombia: 7:30 horas

Ecuador: 7:30 horas

Bolivia: 8:30 horas

Venezuela: 8:30 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 8:30 horas

Argentina: 9:30 horas

Brasil: 9:30 horas

Chile: 9:30 horas

Paraguay: 9:30 horas

Uruguay: 9:30 horas

Inglaterra: 12:30 horas

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Tubi

Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: UNIVERSO y USA Network

Gran Bretaña: SKY Sports y SKY GO

Manchester United vs. Manchester City: pronóstico del partido