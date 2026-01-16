0

Oliver Sonne se alista para jugar ante Liverpool por Premier League con firmes palabras: "Un placer"

Oliver Sonne suena como firme candidato a formar parte del plantel de Burnley para partido ante Liverpool en Anfield por la Premier League de Inglaterra.

Diego Medina
Oliver Sonne se pronunció previo al Liverpool vs Burnley por Premier League.
Oliver Sonne se pronunció previo al Liverpool vs Burnley por Premier League.
Uno de los futbolistas peruanos que tendrá acción en el exterior es Oliver Sonne. El lateral de la selección peruana forma parte de la convocatoria de Burnley para visitar Anfield y medirse ante Liverpool por la Premier League. El equipo de nuestro compatriota se encuentra en zona de descenso, por lo que es clave dar el golpe ante un elenco que no la pasa bien.

Como antesala a este vibrante encuentro en Inglaterra, Burnley decidió hacerle una breve entrevista a Sonne con el fin de conocer su rutina de cara a cada compromiso que tiene en la Premier League. El jugador de 25 años no calló ante las cámaras y dio firmes declaraciones para conocimiento de sus seguidores.

Fiel a su estilo, indicó que tiene ciertas 'cábalas' para saber si le irá bien o no en un compromiso. Y es que se refirió a que le da una golosina a su mascota, y debe atraparla para que todo salga positivo en el partido. Asimismo, expresó estar contento de que sus seres cercanos lo acompañen en partidos fundamentales de la temporada.

"¿Tienes alguna costumbre o superstición antes del partido y por qué? Mi perro tiene que atrapar una golosina. ¿Ha venido ya algún amigo o familiar a verte jugar en Turf Moor? Sí, toda mi familia ha estado aquí y mi pareja, que vive conmigo en el Reino Unido, también ha asistido a muchos partidos, y obviamente vienen amigos de vez en cuando, así que sí, eso siempre es un placer. ¿Cuál es tu canción favorita para escuchar un día de partido? "Eye of the Tiger"", respondió Oliver Sonne a las consultas del equipo audiovisual de Burnley.

Liverpool vs Burnley por Premier League: día, hora y canal del partido

Este partido de Premier League entre Liverpool vs Burnley en Anfield se disputa el sábado 17 de enero a partir de las 10:00 hora peruana (15:00 horas GMT) con la transmisión de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Recuerda, que este servicio streaming podrás sintonizarlo mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

