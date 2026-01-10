Prensa inglesa dio categórica opinión sobre Oliver Sonne tras ser titular con Burnley: "Nunca..."

Oliver Sonne no ha sostenido una gran temporada con Burnley, ya que ha quedado relegado como un revulsivo. Sin embargo, el peruano volvió a sumar minutos como titular en la victoria por 5-1 ante Millwall por la FA Cup. Tras finalizar el encuentro, un medio de Inglaterra se refirió a la actuación del lateral y lo calificó rotundamente.

Prensa inglesa opinó sobre Oliver Sonne tras ser titular con Burnley

El ‘Vikingo’ fue una de las grandes novedades del fin de semana tras volver a ser considerado en el once titular por el DT Scott Parker, ocupando la banda derecha y cumpliendo una labor clave para frenar los avances del rival. Oliver Sonne disputó todo el encuentro en la victoria del Burnley y fue parte importante de la clasificación a la siguiente ronda.

Una vez finalizado el partido, el medio inglés 'Burnley Express' publicó su análisis del encuentro y evaluó el rendimiento individual de los jugadores. En ese contexto, destacó la actuación de Sonne, resaltando que mostró solidez durante todo el compromiso y no pasó mayores apuros, aunque apuntaron que recibió una amonestación innecesaria.

"Se mostró cómodo durante todo el partido. Fue decisivo en las entradas y nunca se le vio particularmente preocupado. Sin embargo, recibió una tarjeta innecesaria", señaló el citado medio en su publicación.

Prensa de Inglaterra destacó el rendimiento de Oliver Sonne en la goleada del Burnley.

Además, 'Burnley Express' le otorgó una calificación de 7 puntos, una de las más altas del equipo, reflejando la buena impresión que dejó el defensor en su regreso a la titularidad.

Por otro lado, según Sofascore, Oliver Sonne fue determinante en defensa al ganar 7 duelos, registrar 10 intercepciones y destacar también en la salida del balón, con una notable efectividad del 91 % en pases.

Oliver Sonne ha tenido una discreta temporada con Burnley

Desde su llegada al fútbol inglés, Oliver Sonne ha permanecido en gran medida relegado al banco de suplentes. En la presente temporada solo disputó nueve partidos con el Burnley, en los que acumuló 345 minutos de juego. El peruano-danés registra un promedio de apenas 38 minutos por encuentro y, aun con su escasa participación, consiguió marcar dos goles.

Valor de mercado de Oliver Sonne

Pese a que no ha sumado grandes minutos, Oliver Sonne está valorizado como el jugador peruano más valioso en la actualidad con 4 millones de euros, de acuerdo al portal internacional Transfermarkt. Cabe señalar que esta cifra puede aumentar si logra mejorar su presente con Burnley.