Oliver Sonne aún no obtiene gran protagonismo con Burnley y ha estado marginado del equipo por gran parte de la temporada. Durante las últimas semanas logró meterse entre los suplentes, pero sus minutos siguen siendo escasos. Por ello, el DT Scott Parker decidió tomar una impactante medida con el futbolista peruano.

Burnley tomó severa medida con Oliver Sonne para partido ante Millwall tras su falta de minutos

El 'Vikingo' es uno de los jugadores que más expectativas genera entre los hinchas peruanos, ya que es el único que forma parte de una de las principales ligas del mundo. Sin embargo, su participación con Burnley ha sido prácticamente nula. Consciente de ello, su entrenador decidió que inicie acciones para el partido ante Millwall.

La noticia se conoció luego de que el cuadro inglés anunciara a su once inicial, entre los que figura Oliver Sonne con el dorsal 22. De esta forma, el lateral tendrá la oportunidad de poder sumar una nueva titularidad y ganarse un lugar en el equipo.

Oliver Sonne vuelve al titularato con el Burnley.

Cabe señalar que para este partido Burnley ha alineado a un equipo mixto, ya que en su mayoría se trata de jugadores que tienen un rol secundario. Por lo que Sonne deberá sacar su mejor rendimiento para volver a generar la atención de su entrenador y ganar más minutos en la temporada.

¿Cuándo fue la última vez que Oliver Sonne fue titular con Burnley?

Para recordar el último partido que disputó Oliver Sonne con 'Los Clarets' debemos retroceder hasta el 23 de setiembre de 2025, en la derrota por 2-1 ante el Cardiff. Desde entonces han pasado 16 partidos sin ser considerado en el once inicial.

Oliver Sonne y sus números con Burnley

Desde su arribo al fútbol inglés, Oliver Sonne ha quedado mayormente relegado al banco de suplentes. En la presente temporada apenas disputó nueve partidos con el Burnley, acumulando 345 minutos en cancha. El peruano-danés promedia solo 38 minutos por encuentro, aunque, pese a su limitada participación, logró anotar dos goles.