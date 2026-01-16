Peñarol vs. River Plate EN VIVO por Serie Río de la Plata: cuándo juegan, hora y dónde ver

Los clubes Peñarol vs. River Plate juegan EN VIVO este sábado un partido electrizante por la Serie Río de la Plata 2026 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Ambos equipos se alistan para encarar la nueva temporada, por ello, darán lo mejor de si en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión está a cargo de Disney Plus Premium. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

River Plate disputará su segundo partido del 2026 luego de derrotar por la mínima diferencia a Millonarios de Colombia, el pasado domingo, con gol de Gonzalo Montiel. Los dirigidos por Marcelo Gallardo continúan luciéndose con la presión constante; sin embargo, deben mejorar en la creación de juego y la definición.

Por su parte, Peñarol viene de eliminar a Central Español por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Durante los 90 minutos, el 'Carbonero' no pudo pasar por encima del mencionado club de la segunda división, es por ello que en definición de penales tuvo que sacar a relucir su jerarquía.

¿A qué hora juega Peñarol vs. River Plate?

Si tienes tiempo para ver los amistosos de pretemporada y deseas sintonizar el partido entre Peñarol vs. River Plate, por la Serie Río de la Plata, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 19:15 horas

Perú: 20:15 horas

Colombia: 20:15 horas

Ecuador: 20:15 horas

Bolivia: 21:15 horas

Venezuela: 21:15 horas

Estados Unidos: 21:15 horas

Argentina: 22:15 horas

Brasil: 22:15 horas

Paraguay: 22:15 horas

Uruguay: 22:15 horas

España: 02:15 horas (del domingo 18)

¿Dónde ver Peñarol vs. River Plate EN VIVO?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Peñarol vs. River Plate, por uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata 2026, tendrás que sintonizar Disney Plus Premium, única plataforma que lo transmitirá en toda Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

Peñarol vs. River Plate: pronóstico del partido amistoso