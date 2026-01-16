0

Peñarol vs. River Plate EN VIVO por Serie Río de la Plata: cuándo juegan, hora y dónde ver

Peñarol y River Plate chocan por uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata 2026. Revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.

Jostein Canales
Peñarol y River Plate juegan este sábado por uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata 2026.
Peñarol y River Plate juegan este sábado por uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata 2026. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Peñarol vs. River Plate juegan EN VIVO este sábado un partido electrizante por la Serie Río de la Plata 2026 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Ambos equipos se alistan para encarar la nueva temporada, por ello, darán lo mejor de si en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión está a cargo de Disney Plus Premium. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Real Madrid y Levante juegan este sábado por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante por LaLiga y qué canal transmite el partido?

River Plate disputará su segundo partido del 2026 luego de derrotar por la mínima diferencia a Millonarios de Colombia, el pasado domingo, con gol de Gonzalo Montiel. Los dirigidos por Marcelo Gallardo continúan luciéndose con la presión constante; sin embargo, deben mejorar en la creación de juego y la definición.

Por su parte, Peñarol viene de eliminar a Central Español por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Durante los 90 minutos, el 'Carbonero' no pudo pasar por encima del mencionado club de la segunda división, es por ello que en definición de penales tuvo que sacar a relucir su jerarquía.

¿A qué hora juega Peñarol vs. River Plate?

Si tienes tiempo para ver los amistosos de pretemporada y deseas sintonizar el partido entre Peñarol vs. River Plate, por la Serie Río de la Plata, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México: 19:15 horas
  • Perú: 20:15 horas
  • Colombia: 20:15 horas
  • Ecuador: 20:15 horas
  • Bolivia: 21:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas
  • Estados Unidos: 21:15 horas
  • Argentina: 22:15 horas
  • Brasil: 22:15 horas
  • Paraguay: 22:15 horas
  • Uruguay: 22:15 horas
  • España: 02:15 horas (del domingo 18)

¿Dónde ver Peñarol vs. River Plate EN VIVO?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Peñarol vs. River Plate, por uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata 2026, tendrás que sintonizar Disney Plus Premium, única plataforma que lo transmitirá en toda Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

Peñarol vs. River Plate: pronóstico del partido amistoso

Casas de apuestasPeñarolEmpateRiver Plate
Betsson2.783.202.40
Betano2.903.152.40
1XBET2.903.142.28
Coolbet3.103.152.25

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Alfonso Barco, ex Universitario, fue presentado oficialmente en campeón de Croacia: "Bienvenido"

  2. Manco confesó que Joao Grimaldo realizó fuerte inversión para fichar por Sparta Praga: "No le alcanzaba"

  3. ¿A qué hora juega Real Madrid vs. Levante por LaLiga y qué canal transmite el partido?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano